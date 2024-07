Diagnostic crunt din partea medicilor pentru Emily Burghelea după accidentul grav de mașină. Imagini tulburătoare cu vedeta pe patul se spital

Emily Burghelea a trecut pe lângă moarte în vacanța din Mauritius, după ce taxiul în care se afla cu nașa ei a intrat într-un tir. Aceasta s-a ales cu răni seriose și va trebui să suporte mai multe intervenții chirugicale. Ce diagnostic i-au pus medicii.

Emily Burghelea (25 ani) a fost la un pas să își piardă viața în Mauritius și s-a întors în țară cu fața aproape desfigurată. Aceasta se îndrepta cu nașa ei către aeroportul din Mauritius, unde le aștepta familia, când taxiul în care se aflau a intrat frontal, cu 80 km/h, într-un TIR. ”Moartea ne-a făcut cu mâna. Când închid ochii resimt fiecare moment și mă doboară. Tremur când îmi aduc aminte”, a mărturisit vedeta.

Influencerița a povestit clipele de coșmar prin care a trecut și ce trebuie să îndure după accident, pentru că s-a ales cu răni serioase la față. Atunci când a ajuns în țară, Emily Burgheleas-a plimbat prin spitale și a trecut prin mai multe controale.

„Sunt prin spitale acum. Alerg dintr-o parte în alta să fac rost de toate documentele necesare pentru operații. (…) Trec printr-o perioadă foarte dificilă. Nu am fost niciodată operată de nimic”, a declarat Emily Burghelea.

După controalele făcute la revenirea în țară, Emily Burghelea a primit un diagnostic crunt din partea medicilor: triplă fractură de os zigomatic, fractură etmoid, lacrimal și maxilar.

Emily Burghelea a povestit ce s-a întâmplat după ce taxiul în care se afla a intrat frontal, cu 80 km/h, într-un TIR.

”În momentul impactului, din inerție, nașa a venit peste mine și m-am izbit de geamul mașinii strivindu-mi fața, apoi ne-am trezit amândouă pe parbrizul mașinii. Sau mai bine zis… M-am trezit doar eu.

Ea era inconștientă. Am simțit că mă învăluie o senzație de moleșeală care mă trimitea să mă întind pe câmp. Am început să zic Tatăl Nostru și primul gând care mi-a venit în minte a fost să mă scutur de toată durerea, să o iau pe nașă de acolo și să fugim. A fost primul semn divin.

Nașa delira, nu răspundea la nimic din ce o întrebam. Striga doar „Where is my son?”, un moment mai înfiorător ca acela nu am trăit niciodată”, a spus Emily Burghelea, pe Instagram.