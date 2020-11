Detaliul despre Andreea Bălan și George Burcea care a ieșit la iveală. Chiar el l-a spus!

Andreea Bălan și George Burcea nu o duc bine deloc. Cei doi au plecat de la o poveste de iubire din basm la o relație bazată doar pe câteva cuvinte, iar lucrurile merg din rău în mai rău. Ce detaliu a ieșit la iveală?

Andreea Bălan și George Burcea: Detaliu care a ieșit la iveală

Divorțul dintre Andreea Bălan și George Burcea răsună și acum, mai cu seamă că lucrurile nu s-au încheiat între ei. Concurentul de la Ferma 2020 se pare că ar locui cu nașul său. Celebrul actor a revenit la viața de burlac, după ani în care a crezut că peisajul va arăta astfel – Andreea și cele două fiice alături de el. Burcea urmează să se întoarcă în reality show-ul care i-a făcut pe fanii lui să-l cunoască mult mai bine zilele următoare. Din fericire, acesta se simte excelent și spune că a luat o decizie foarte bună atunci când a renunțat la competiție în detrimentul sănătății.

„Da, clar. Mi-aș fi dorit să particip la fiecare probă și la fiecare duel care a fost după ce am ieșit. Niciodată nu m-am ferit de luptă. M-am uitat la fiecare episod, căci eram foarte curios să văd cum va decurge parcursul fiecărui coleg, nu numai cel al Vivianei. În perioada în care am fost izolați am locuit împreună cu Viviana, pentru a nu-l infectă și pe nașul Clăriței, cel cu care locuiesc. Pe nașul Zhenon (actorul Iulian Burciu, n.r.) îl știu din 2012 și am stat împreună și la căminul de teatru, și în alte apartamente din București. El nu-mi este doar coleg de teatru, naș și prieten, ci este parte din inima mea, din sângele meu”, a mai detaliat acesta despre situația de acum.

Ce spune actorul despre relația cu Viviana?

Întrebat dacă a luat legătura cu fosta soție atunci când a avut probleme de sănătate sau când s-a accidentat în cadrul show-ului, actorul a spus că: „Important nu este dacă am luat sau nu legătura cu ea sau dacă ea s-a interesat de sănătatea mea atunci când am avut Covid.” Un detaliu ar fi că relația lor nu s-a îmbunătățit. „Relația cu Viviana este fix așa cum ambii am construit-o: foarte bună. Decât să descriu relația, mai bine trăiesc și mă bucur de tot ce mă înconjoară și îi las pe alții să vorbească, căci se pricep bine. Aici mă refer la oamenii din online”, a mai detaliat acesta, conform click.ro.