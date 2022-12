Desertul simplu și gustos care nu te va îngrășa de Crăciun. Musafirii îl vor iubi, nu are nici gluten

Românii consumă de Sărbători dulciuri, însă mulți dintre ei o fac cu mare moderație de frica kilogramelor în plus. Acum, nutriționiștii vin în ajutorul acestora și anunță care este desertul simplu și gustos care nu te va îngrășa de Crăciun. În plus, musafirii îl vor iubi pentru că nu are nici gluten.

Care este desertul delicios pe care îl poți mânca fără să te îngrași de sărbători. Cum se prepară

Pentru acest Crăciun, experții în alimentație vin în ajutorul marilor iubitori de dulciuri care în această perioadă nu se pot abține să le consume și le propun un desert delicios, dar care nu îngrașă.

Astfel, gurmanzii se vor bucura când vor afla că pot mânca de aceste sărbători fursecuri cu ciocolată pe săturate, cu garanția că nu se vor îngrășa.

Ingrediente fursecuri delicioase cu ciocolată „Mesagerii lui Moș Crăciun”

– trei sferturi de cană de unt;

– un sfert de cană de zahăr brun;

– un sfert de cană zahăr alb;

– 1 linguriţă de esenţă de vanilie;

– 1 ou;

– 2 căni și un sfert de cană de mix de făină fără gluten pentru patiserie;

– 1 lingură de praf de copt fără gluten;

– 1 lingură de bicarbonat de sodiu;

– 1 lingură de sare;

– 340 g de fursecuri americane cu ciocolată.

Mod de preparare fursecuri cu ciocolată „Mesagerii lui Moș Crăciun”

Pentru început, se preîncălzeşte cuptorul la 190 de grade Celsius şi se acoperă cu hârtie de copt tava pe care o vei folosi.

Apoi, într-un bol se amestecă untul şi zahărul, după care se adaugă treptat oul şi vanilia, mixând până ce se obţine un amestec unitar.

Compoziția trebuie bine amestecată

Se continuă cu mixul pentru patiserie, bicarbonatul de sodiu şi praful de copt, după care se adaugă sarea. Totul se amestecă vârtos compoziția rezultată.

Apoi, amestecul se pune în tavă, folosind o linguriţă pentru a obţine forma de fursecuri.

Cât se lasă fursecurile la cuptor

După, se lasă fursecurile la cuptor pentru 6-8 minute sau până acestea dobândesc o crustă aurie.

Nu mai rămâne decât să vă bucurați de ele împreună cu toți cei care iubesc dulciurile, dar se obțin să le mănânce din cauza siluetei.

Mihaela Bilic, despre cum să mânânci și să nu te îngrași de Crăciun

Nutriționistul Mihaela Bilic a făcut un anunț în ceea ce privește masa de Crăciun, anunț care dacă va fi respectat românii nu se vor îngrășa

„Spațiați și temporizați felurile de mâncare, puteți mânca din toate, însă nu tot la o singură masă! Consumați aperitivele dimineața, ciorba și sarmalele la prânz, iar friptura și cozonacul la masa de seară.

Altă variantă ar fi să vă mulțumiți cu jumătate de porție, în felul acesta puteți gusta din mai multe preparate la aceeași masă, fără să depășiți bugetul de calorii.

Faceți pauze de aproximativ 3 ore între mese

Faceți pauze de 2-3 ore între mese, ieșiți la aer liber și să faceți puțină mișcare – preparatele culinare sunt mai gustoase atunci când ne este foame.

Dacă ați programat un festin, în orele premergătoare consumați doar iaurt sau ciorbă, ca să păstrați loc pentru ospățul ce va urma. Piftia este și ea un fel dietetic de mâncare, care ține de foame cu puține calorii”, a spus Mihaela Bilic.