Descoperirea care schimbă manualele de geografie. Un al optulea continent necunoscut se dezvăluie

Știm deja de mult timp că avem șapte continente pe planetă, dar un al optulea a fost identificat și poate schimba tot ceea ce știm despre Pământ

Zealandia este o zonă de pământ aflat sub nivelul mării aproape complet, situat în sud-vestul Pacificului. Dacă numele acestui al optulea continent vă sună cunoscut și dacă vi se pare că Noua Zeelandă ar avea ceva în comun cu acesta, nu vă înșelați. Munții acestui „continent” sunt cunoscuți chiar ca Noua Zeelandă.

Cercetătorii spun că Zealandia se clasifică în categoria continentelor, iar acum au făcut noi cercetări pentru această recunoaștere oficială. În jurnalul Geologic al Societății Americane, cercetătorii au explicat că Zealandia măsoară cinci milioane de kilometri pătrați, adică două treimi din continentul australian, informează BBC.

94% din acest pământ este sub apă, are doar câteva insule și câteva vârfuri care ies din apă, adică insulele din nordul și sudul Noii Zeelande și New Caledonia.

Poate crezi că este esențial ca un pământ să fie deasupra apei ca să fie numit continent, dar cercetătorii au analizat un set de criterii și toate se potrivesc pentru ca Zealandia să fie numit un continent. Altitudinea deasupra zonei înconjurătoare, geologia distinctivă, o zonă bine definită și o crustă mai groasă decât podeaua oceanului sunt criteriile care pot aduce pe hartă un al optulea continent.

Nick Mortimer, autorul articolului și un cercetători din Noua Zeelandă, a declarat că studiile cu privire la Zealandia au durat mai mult de două decenii.

„Valoarea științifică a clasificării Zealandiei ca fiind un continent reprezintă mai mult decât un nume suplimentar pe o listă”, a spus acesta.

Ca un continet să fie scufundat și să nu fie fragmentat „îl face util pentru explorarea coeziunii și fragmentarea crustei continentale” a acestuia. Deci cum poate intra Zealandia în lista continentelor? Nu există niciun organism oficial de recunoaștere a continentelor, așa că cercetătorii, în timp, ar putea accepta Zealandia ca fiind un al optulea continent al Terrei, iar, pe viitor, cine știe… ne vom învăța copiii că de fapt există opt continente, nu șapte.