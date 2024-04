Demisie șocantă în radio. Pleacă după 33 de ani și a dat un mesaj emoționant

Unul din cei mai cunoscuți prezentatori ai postului de radio BBC, după 33 de ani la pupitrul aceleiași emisiuni, a decis să se retragă, dar nu fără momente plinbe de emoție. Este o demisie șocantă în radio, după ce Garry Richardson a anunțat că se retrage de la BBC Radio 4.

Garry Richardson, 33 de ani la microfonul BBC

Garry Richardson, prezentatorul postului de radio BBC, se va retrage din toamna acestui an de la pupitrul programului ”Today” de la Radio Four, a anunțat corporația. Este o demisie neaşteptată, care vine în conterxtul mai larg al unor plecări de răsunet din cadrul postului de radio BBC Radio Four.

Ultima sa zi de prezentare a titlurilor și poveștilor din întreaga lume a sportului va fi 9 septembrie, când se vor împlini exact 50 de ani de când Garry s-a alăturat BBC în 1974 ca cercetător junior, înainte de a trece la radioul local.

El a lucrat la programul „Today” din 1981 și a fost, de asemenea, gazda emisiunii „Sportsweek” de duminică dimineața de la BBC Radio 5 Live, care stabilește agenda, timp de 20 de ani, până la ultima ediție, în septembrie 2019.

„Am petrecut cele mai frumoase momente lucrând pentru BBC alături de eroii mei din sport și showbusiness. Voi continua să transmit din când în când, singura diferență va fi că nu-mi voi mai pune alarma la 2.45 dimineața, iar acesta este un gând minunat.”, spune Garry Richardson.

Demisie șocantă în radio! „Cincizeci de ani la BBC reprezintă o piatră de hotar incredibilă”

Directorul general al BBC, Tim Davie, l-a descris pe Richardson ca fiind un „prezentator legendar” și a adăugat:

„Atât de mulți dintre noi s-au trezit cu el aducând cele mai recente știri sportive timp de peste patru decenii. A adus înțelepciune, intuiție și un zâmbet la fiecare emisiune. În numele tuturor, aș dori să-i mulțumesc lui Garry pentru tot ceea ce a făcut, cincizeci de ani la BBC reprezintă o piatră de hotar incredibilă.”

Garry Richardson, „o legendă”

Vestea despre Garry Richardson vine la doar două zile după ce s-a confirmat o altă mutare surpriză în piața media, după ce Jonathan Agnew anunța și el că renunță la funcția de corespondent șef al corporației de cricket la sfârșitul verii, și va continua să comenteze emisiunile speciale ale BBC privind meciurile de test pentru încă patru ani.

De la aflarea veștii, ascultătorii au intrat pe rețelele de socializare pentru a-și împărtăși gândurile, unul dintre ei scriind: „Garry Richardson a combinat umorul și umilința la radio toată viața mea. Nu-mi vine să cred că pleacă. Ce instituție”.

După o carieră de 50 de ani, Garry Richardson se va retrage de la știrile sportive în septembrie, iar parte din fanii realizatorului britanic au mai scris că „Ce păcat că este o legendă.”