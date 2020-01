Demisie la Antena 1, chiar la început de an. Un nume greu al postului și-a anunțat plecarea

Demisie neașteptată la Antena 1, imediat după Revelion. Un nume răsunător al postului a ales să părăsească definitiv proiectul în care se afla. Despre cine este vorba și cum și-a anunțat plecarea?

Oficialii de la Antena 1 au primit o lovitură dură chiar la cumpăna dintre 2019 și 2020. Adriana Bahmuțeanu și-a dat demisia de la Acces Direct, emisiune care reprezintă un interes pentru români de ani buni. Fosta soție a lui Silviu Prigoană realiza în cadrul acesteia interviuri cu celebrități de la noi, în casele lor, aflându-le poveștile de viață și oferind spectatorilor detalii mult așteptate.

Jurnalista a reușit să colaboreze de-a lungul timpului cu Mirela Vaida, Cristina Cioran și Simona Gherghe, cele trei prezentatoare de televiziune care au fost gazde. Se pare că demisia sa a fost păstrată secret pentru un timp, astfel că discuția de plecare a acesteia din trust se purtase înainte de anul nou. Vedeta nu a dezvăluit nimic despre viitorul loc de muncă sau dacă va mai lucra sau nu în televiziune.

“Odată cu sfârșitul lui 2019 se încheie și o etapă frumoasă din viață mea profesională, pentru care le mulțumesc colegilor mei de la «Acces Direct», în special doamnei Dora Grosaru, dar și producătorilor, tehnicienilor, oamenilor din spatele micului ecran precum și artiștilor cu care am colaborat! Le mulțumesc tuturor pentru încredere, susținere și șansa de a învață lucruri noi, mai ales sub presiunea ratingului! Este timpul pentru noi proiecte și provocări, mă așteaptă un an fabulos și va doresc tuturor sănătate, fericire, dragoste curată și bani în buzunare, ceea ce îmi doresc și pentru mine! Să aveți dorințe împlinite! La mulți ani!”

