Delia, apariție incendiară din vacanță! S-a pozat provocator, fanii au înnebunit FOTO

Se știe că Delia este o adevărată împătimită a vacanțelor, iar călătoriile au devenit o pasiune pentru cunoscuta artistă. De cele mai multe ori, ea alege să plece în locuri diferite și cât mai atipice pentru a explora zonele exotice. De data aceasta, Delia și soțul ei, au ales să se relaxeze pe o plajă din Thailanda.

La începutul acestui an, Delia a plecat alături de soțul ei în Asia, mai exact în Thailanda. Deși a fost de nenumărate ori în Asia, se pare că solista iubește această regiunie și a decis să o exploreze din nou. Așa cum o știm, dezinvoltă și incredibil de sexy, artista a realizat mai multe imagini senzuale din vacanța de vis.

Așa cum i-a obișnuit pe fanii ei, Delia îi alimentează zilnic cu poze, indiferent unde ar merge. De această dată, artista s-a lăsat fotografiată în poziții indecente, în costum de baie, chiar în piscina hotelului unde este cazată în Asia.

Aceste imagini nu au făcut altceva decât să îi înnebunească pe internauți și să-i trimită mai multe mesaje. Cei mai mulți au profitat să-i spună cântăreței că arată extraordinar și că are cele mai frumoase picioare.

Dacă acum se bucură de soare și plajă, în urmă cu câteva zile, Delia mărturisea că primele zile de vacanță nu au prins-o în cea mai bună formă, căci solista a contractat un virus care i-a dat frisoane, febră și răgușeală. După ce s-a simțit mai bine, ea a început să exploreze împrejurimile din Thailanda.

În urmă cu ceva timp, Delia mărturisea că nu știe câte țări a vizitat și nici nu ține vreodată vreo listă cu locurile pe care le-a văzut deja. Cântăreața a susținut și că își dorește neapărat să meargă în Islanda, Peru sau Hawai.

„Nu am hartă să bifez pe unde am mers, știu în mare pe unde am fost, dar mai repede îți zic pe unde nu am fost. Trebuie să ajung neapărat în Islanda pentru că sunt niște peisaje de vis și trebuie să găsim vreo 10 zile pentru aia și să închiriem o mașină și să o luăm frumos cum trebuie.

Vreau să văd multe lucruri acolo. Nu știu de ce, Peru. Hawai mă atrage, e tare, e mare și munte. În primul rând trebuie să te simți safe undeva. Nu te duci în plin război undeva. În general tot ce înseamnă Asia, mai mult pe partea asta de budiști, sunt foarte calzi oamenii și primitori. Și în relație cu turiștii… nu m-am simțit niciodată în nesiguranță în Thailanda, în Laos”, a declarat Delia în cadrul unui podcast cu Micutzu.