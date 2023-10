De ce nu a apelat Gina Pistol la o bonă pentru Josephine. Soţia lui Smiley, despre nevoile copilului: ”Puteam să îl pasez”

Micuța Josephine, fiica Ginei Pistol și a lui Smiley, are doi anișori. Fosta prezentatoare a emisiunii Chefi la Cuțite, de la Antena 1, o crește fără ajutorul unei bone. De ce nu a vrut soția cântărețului să apeleze la un astfel de serviciu: „Puteam să îl pasez”. Foto

Gina Pistol și Smiley au devenit părinți în martie 2021. Au fost foarte entuziasmați de ideea de a primi în familia lor un copil născut din iubire. Înainte să ajungă la spital, Smiley le-a cumpărat fetelor buchete de flori și a mărturisit publicului că este emoționat de ideea de a fi tată de fată.

Micuța Josephine, în vârstă de doi anișori, le-a adus vedetelor multă bucurie-n viață. Bineînțeles, schimbările au fost numeroase, însă toate spre bine. Atât Gina Pistol, cât și Smiley s-au implicat activ în creșterea fiicei lor, pe care o iubesc nespus de mult și nu ignoră niciodată nevoile ei.

Recent, Gina Pistol a recunoscut că a apelat la psiholog, din dorința de a-și schimba viața în așa fel încât fetița ei să se poată bucura de un părinte sănătos. A ales să investească mai mult în sănătatea ei mentală, fizică, dar și sufletească, de dragul lui Josephine.

Gina Pistol petrece cât mai mult timp posibil cu fiica ei. A renunțat chiar și la activitatea profesională din televiziune pentru a se implica în creșterea micuței Josephine. Vedeta a recunoscut că nu îi este ușor să fie în rol de mamă, însă chiar și așa nu a dorit să apeleze la ajutorul unei bone.

„Dacă vrei să îți crești copilul sănătos, că așa puteam să îl pasez unei bone, la bunici și îmi vedeam de viață… Vreau să îmi cresc copilul sănătos. Să nu fiu înțeleasă greșit. Am ajutor, dar atunci când am de filmat ceva sau când am de făcut drumuri și chiar nu pot să stau cu copilul.

Atunci vine cineva și mă ajută. Când sunt acasă, mă joc cu ea, ne îmbrățișăm. Chiar și atunci când sunt acasă, nu vreau să îmi ignor copilul”, a spus Gina Pistol la Antena Stars.