De ce a mers Neti Sandu la terapie, timp de 5 ani. Nimeni nu știa asta despre vedeta Pro TV

Neti Sandu a avut parte de o decepție imensă, lucru care a împins-o să apeleze la ajutorul unui specialist. De ce vedeta Pro TV a mers la psiholog preț de cinci ani? Mulți din cei care au luat la cunoștință asta s-au regăsit în situația ei.

De ce a mers Neti Sandu la terapie preț de 5 ani? Momentele grele ale vedetei

Neti Sandu e deja de ani buni în vizorul românilor, iar în tot acest timp a ținut ca viața personală să rămână cât mai departe de ochii curioșilor. Aceasta vine acum cu dezvăluiri neașteptate despre o decepție în dragoste care i-a lăsat urme adânci.

Mulți din fanii săi s-au bucurat pentru povestea împărtășită, iar alții s-au simțit înțeleși pentru că au trecut prin lucruri similare, mai cu seamă că toată lumea a suferit cel puțin o dată în această viață din dragoste.

Celebrul astrolog a menționat că i-a fost foarte greu gând a ieșit dintr-o poveste de iubire care a durat 10 ani. Întrebată de regrete și greșelile pe care consideră că le-a făcut în viață, vedeta Pro TV a susținut că nu e deloc mândră de faptul că a stat prea mult în suferință: „Regret că am stat prea mult în suferinţă, înainte să mă duc la terapie. M-am dus prea târziu. Abia după ce am fost la terapie, am reuşit să înţeleg ce se întâmplă în interiorul meu.”

„Întâlnirea cu el pentru mine a contat foarte mult”

„Mi-a răspuns la foarte multe chestii la care nu avea cine să-mi dea răspunsul şi lucrurile s-au revelat de la sine, în timpul terapiei şi după, iar pe altele le-am aflat pentru că am lucrat în terapie. Pot spune că am încercat să evit lucrurile care erau plantate chiar în timpul unei perioade de cuadratură sau de Mercur retrograd. De programat niciodată, soarta le programează mult mai bine decât aş face-o eu. (râde)”, a mai detaliat aceasta.

Cât despre momentele favorabile din viața sa, astrologul a spus astfel: „Când am intrat la facultate şi când am ajuns la ProTV. Dar şi perioada cu fostul iubit a fost foarte bună, am stat zece ani împreună. Întâlnirea cu el pentru mine a contat foarte mult. Am asistat la lumea din care el făcea parte, cea a actoriei, iar eu, când am intrat în lumea de acum, cea a televiziunii, eram deja familiarizată, aveam scheletul care se împodobise din educaţia şcolară şi din mediul lor”, arată okmagazine.ro.