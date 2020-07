Daniela Crudu e disperată să se cupleze cu Jador. Ce a făcut pentru a-i atrage atenția

Daniela Crudu vrea cu tot sufletul să fie noua parteneră a cunoscutului Jador. Cum face să-i atragă atenția fostului concurent de la Puterea Dragostei? Gestul făcut de brunetă.

Jador a devenit cunoscut cât ai pocni din degete! Desigur că acesta a avut noroc datorită caracterului care l-a scos în evidență în emisiunea Puterea Dragostei, dar și cu vocea pe care au descoperit-o mai târziu cu toții. De la un simplu cântăreț mai puțin cunoscut și cu o carismă aparte a ajuns o reală vedetă care pare că nu mai vrea să părăsească trengind-ul de pe YouTube. Acesta se află și la momentul actual în primele locuri, lăsând unii artiști să se chinuie mult și bine până să reajungă la succesul său.

Colaborările cu Alex Velea, Lino sau cu What’s Up l-au propulsat de-a dreptul în industria muzicii românești. Acum, tânărul cântăreț a ajuns în vizorul celor mai cunoscute personaje de la noi precum controversata Daniela Crudu, care îi adoră piesele. Fosta asistentă păcătoasă s-a filmat într-o mașină în timp ce dansa cu foc pe piesa „Dau Moda” – Jador x Lino Golden.

„Este o fată pe care o respect foarte mult, cu care nu a mers. Am așteptat patru luni ca să mă pot atinge de ea. Din respect pentru mine, nu a dat replică tuturor celor care au amplificat scandalul. Noi suntem prieteni, foarte buni. Ne și ajutăm dacă este cazul, ieșim și cu prieteni comuni. Am avut și relație oficială pe Facebook. Am fost aproape un an de zile împreună. Nu a mers. Nu e un capăt de țară. Am fost doi oameni care au încercat ceva, dar nu a mers. Am încercat de mai multe ori, nu ne-am lăsat bătuți, dar noi ne înțelegem mai bine ca prieteni. Fetelor, nu suntem împreună, nu avem nicio legătură sentimentală! Toate fetele să apeleze la el”

Jador și Georgiana, fosta iubită