Daniela Condurache, despre motivul pentru care nu are copii. Cântăreaţa de muzică populară, mărturisire dureroasă

Printre numele importante din folclorul românesc se află și Daniela Condurache. Cu o carieră importantă și cu sute de spectacole, cântăreața de muzică populară are totuși un regret. Daniela Condurache a vorbit recent despre despre motivul pentru care nu are copii, într-o mărturisire dureroasă.

Ajunsă la 66 de ani, Daniela Condurache se poate numi un om împlinit, cel puțin profesional. Cu o carieră de peste 30 de ani, pe scenele României și pe micile ecrane, artista are ce lăsa în urma sa, culegând multe din melodiile pe care le cântă și azi.

Comoara folclorică pe care a strâns-o în toți acești ani este moștenirea sa către cei care o cunosc și o apreciază, dar cu toate astea există un gol imens. Într-un interviu recent artista a făcut o mărturisire dureroasă, vorbind despre despre motivul pentru care nu are copii:

Dar mi-aş fi acordat şi o parte din timp pentru familie şi, de ce nu, pentru copii. Într-un fel regret că n-am copii, dar am vreo 16 fini şi îi iubesc extrem de mult.”, a spus Daniela Condurache.

În toți acești 30 de ani de carieră, Daniela Condurache recunoaște că a făcut extrem de multe sacrificii. În același interviu pentru taifasuri.ro, artista a mai recunoscut că a pus cariera pe primul loc, iar asta a costat-o multe alte lucruri, inclusiv lipsa copiilor din viața sa:

„Nu am făcut pentru că am fost prea mult plecată pe drumuri şi, când a fost vremea, am spus că anul acesta mai scot un album, anul următor mai înregistrez ceva. Era extrem de greu. Trimiteam la comisie 15-20 de cântece şi erau alese numai trei. Nu ca astăzi, când plăteşte oricine şi se vede la televizor. Treceam prin selecţii severe.”, a mai povestit artista.