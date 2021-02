Dani Oțil i-a atacat pe Pro TV, în direct la Neatza: ‘Aici se face televiziune’

Dani Oțil vine cu un comentariu puțin acid despre colegii de la Pro TV. Ce a spus celebrul prezentator de la Neatza? Cum i-a atacat pe colegii de breaslă în direct și de la ce a pornit totul?

În emisiunea de la Neatza se tot perindă personaje cunoscute showbiz-ului. După ce Florin Ristei a apărut la masa juriului, câțiva dintre artiștii de la noi au venit pe rând alături de echipa de la Neatza care rămâne pe baricade în formula obișnuită – Răzvan Simion, Dani Oțil și Ramona Olaru alături de juratul de la „X Factor”.

În platou se află de câteva zile bune Ana-Maria Ababei, care-i încântă cu personalitatea sa copilăroasă, frumusețea care nu e discutabilă, dar și cu accentul ei moldovenesc plin de farmec.

În timpul unei discuții despre un cadru de filmare, Dani a răspuns în consecință micii greșeli făcute în direct de cântăreața de muzică populară. „Ababei, tu nu știi cum e cu astea, tu ai fost la ceilalți, nu ai habar. Aici se face televiziune, să știi”, a spus matinalul.

Acesta a făcut referire la emisiunea la care a participat și cu ajutorul căreia a și venit mai mult în vizorul românilor – Ferma orășeni vs. săteni. Amintim că solista a reușit să stea săptămâni bune în competiție, dar nu a pus mâna pe premiul cel mare.

„În prima perioadă cred că am slăbit în jur de 3-4 kg, după care m-am îngrășat. Ghici de la ce! De la mămăligă! Mâncam dimineața, la prânz și seara mămăligă! Multă mămăligă! Acum mă simt foarte bine. Deși m-am întors acasă plină de vânătăi, cu degetul umflat de la incidentul cu vaca, cu dureri de spate….nimic nu a mai contat. Momentul revederii cu cei dragi a șters totul cu buretele.”, a detaliat tânăra solistă despre experiența de la Pro TV.

„Am fost încântată de acest proiect încă de la început. Știam că cei din echipa ProTv sunt oameni faini, profesioniști, așa că am zis “da” și m-am simțit onorată pentru faptul că am fost aleasă dintr-o listă numeroasă de posibili participanți. Deși nu știam ce mă așteaptă acolo și nici nu mai avusesem înainte vreo experiență similară, am acceptat provocarea cu bucurie! Cel mai mult mi-a lipsit mama. Doamne, câtă nevoie aș fi avut de îmbrățișarea caldă a mamei sau de sfatul ei bun în anumite momente tensionate din fermă. Cred că mi-ar fi dat multă putere! Totodată, mi-a lipsit și fratele, iubitul și prietenii.”

