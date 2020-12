Curs valutar BNR, miercuri, 23 decembrie 2020. Cotația indicată azi de Banca Națională pentru euro

BNR va emite noul curs valutar miercuri, 23 decembrie 2020, în jurul orei 13. Valorile principalelor valute internaționale vor fi actualizate și afișate atât pe site-ul oficial al băncii, cât și mai jos.

Curs valutar BNR pentru miercuri, 23 decembrie 2020. Cotațiile monedelor lumii: Leu vs.Euro și Dolar

Banca Națională a României (BNR) va actualiza valoarea monedelor lumii miercuri, 23 decembrie 2020. Data precedentă, euro a fost 4.8649 Lei (-0.0014 Lei), dolarul a costat 3.9774 Lei (-0.0294 Lei), iar lira sterlină 5.3390 (+0.0426).

Curs Euro

1 euro =

În data de 22 decembrie, euro a atins valoarea de 4.8649 Lei (-0.0014 Lei). Pe 21 decembrie a fost 4.8663 Lei (-0.0014 Lei), iar pe 18 decembrie 4.8677 Lei (-0.0020 Lei). Pentru a face o paralelă, în data de 7 decembrie, euro a fost de 4.8733 Leu (+0.0008). Pe 4 decembrie a costat 4.8725 Lei (-0.0011 Lei), iar pe 3 decembrie a atins valoarea de 4.8736 Lei (+0.0015 Lei). Pentru a face o paralelă, în data de 30 octombrie, acesta a costat 4.8743 Lei (-0.0004 Lei).

Curs Dolar american

1 dolar american =

3.9774 Lei (-0.0294 Lei) a fost dolarul în data de 22 decembrie, 4.0068 Lei (+0.0353 Lei) cu o zi în urmă și 3.9715 Lei (-0.0112 Lei) în data de 18 decembrie. 4.0252 Lei (+0.0228 Lei) a fost dolarul american pe 7 decembrie, în timp ce pe 4 decembrie a costat 4/0024 Lei (-0.0202 Lei), iar pe 3 decembrie a fost 4.0226 Lei (-0.0208 Lei). 4.1768 Lei (+0.0180 Lei) a costat dolarul în data de 30 octombrie 2020. 4.1224 Lei (+0.0079 Lei) a fost moneda americană în data de 26 octombrie, în timp ce pe 23 octombrie a costat 4.1145 Lei, cu o variație negativă de 0.0040 Lei, iar pe 22 octombrie a fost 4.1185 Lei (+0.0050 Lei).

Curs Lira sterlină

1 liră sterlină =

5.3390 Lei (+0.0426 Lei) a fost Lira sterlină în data de 22 decembrie, 5.2964 Lei (-0.0731 Lei) a fost în 21 decembrie și 5.3695 Lei, cu o variație negativă de 0.0449 Lei cu o zi în urmă. 5.3415 Lei (-0.0404 Lei) a costat lira sterlină în data de 7 decembrie, în vreme ce pe 4 decembrie a fost de 5.2819 Lei, cu o variație negativă de 0.0149 Lei, iar cu o zi în urmă a fost de 5.3968 Lei (-0.0013 Lei). În data de 30 octombrie 2020, lira sterlină a atins costul de 5.4111 Lei (+0.0095).

Cum să ne gestionăm cheltuielile de Sărbători?

„Am zice că anul acesta nu ne mai putem aștepta la musafiri nepoftiți sau la surprize pe care le aveam în orice alt an de sărbători, din cauza condițiilor din acest an, așa că am putea fi atenți pentru câte persoane gătim și pentru câte persoane cumpărăm. Ar fi bine să gătim pentru una sau două zile. Cu toții avem o bunică ce știe să facă numai o oală de sarmale sau o tavă plină cu friptură, dar sunt convinsă că ne putem tempera”, a spus Ioana Bărgineanu, vlogger la ”Buget de familie”, la emisiunea ”Între prieteni” de la Metropola Tv, cu Dana Istrate.