Curs BNR 31 august 2020. Care sunt cotațiile de azi

Specialiștii de al BNR revin cu un nou curs valutar. Urmărește aici noile cotații ale monedelor de circulație internațională precum: lira sterlină, euro și dolarul american! Cu cât a crescut sau scăzut euro azi, 31 august?

Curs BNR pentru luni, 31 august

Noile cotații indicate de Banca Națională a României urmează să fie actualizate în jurul orelor 13:00. Poți urmări aici noile valori sau pe site-ul oficial al BNR. Până atunci, iată evoluția cotațiilor și a indicelui ROBOR! Cursul emis anterior arată că Indicele ROBOR a avut parte de schimbări. Cel calculat la 3 luni are: 2%, cel calculat la 6 luni are 2.09%, iar cel calculat la 12 luni arată 2.13%. BNR și BCE s-au înțeles să prelungească cu șase luni aranjamentul în privința liniei repo de până la 4,5 mld. euro, linie care este responsabilă de politica monetară a zonei euro.

„Banca Centrală Europeană (BCE) şi Banca Naţională a României (BNR) au convenit asupra prelungirii aranjamentului-cadru de furnizare de lichiditate în euro pentru BNR, prin intermediul unei linii repo, pentru a veni în întâmpinarea posibilei apariţii a unui necesar de lichiditate în euro, în contextul disfuncţionalităţilor pieţei manifestate pe fondul şocului indus de Covid-19. Linia repo a fost convenită iniţial să rămână în vigoare până la data de 31 decembrie 2020. Aranjamentul financiar a fost prelungit până la sfârşitul lunii iunie 2021“

Banca Națională a României

Curs BNR pentru: Euro

Un Euro a avut în cursul emis precedent valoarea de 4.8387 Lei, alături de variația negativă de -0.0037, arată Banca Națională a României.

Curs BNR pentru: Dolar

Un Dolar a avut în total valoarea de 4.8424 Lei în cursul anterior, mai scăzut cu 0.0020 de lei față de cel de anterior, conform Băncii Naționale a României.

Curs BNR pentru: Liră sterlină

Lira sterlină a avut în total valoarea de 5.3997 Lei în cursul indicat precedent, alături de variația negativă de -0.0068, conform Băncii Naționale a României.