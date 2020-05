Cum și-a câștigat Alex Velea primii bani. „Mă recunoștea lumea prin tramvai”. Ce făcea el până să ajungă celebru

Alex Velea a cunoscut succesul încă de tânăr și a muncit foarte mult pentru ca visul lui să devină realitate. Ce sacrificii a făcut pentru a se bucura de o asemenea carieră și cum și-a câștigat primii bani?

Alex Velea are ani buni de când se află pe scenă și se poate mândri cu o carieră fulminantă pe care nimeni și nimic nu are cum să o dărâme. Acesta s-a reinventat de-a lungul timpului, dar a rămas același artist talentat în ochii fanilor săi care nu se mai satură de muzica pe care o creează. În timpul acesta, nu a uitat de unde a plecat și le-a oferit sprjinul lui și altor artiști precum Lino Golden și Mario Fresh.

Speak a mărturisit, în cadrul unui interviu, că a locuit cu Velea în perioada în care cei doi nu erau asaltați de contracte și evenimente, iar banii câștigați din muzică nu erau nici măcar cât un sfert din cât câștiga acum. Iubitul Antoniei a recunoscut că la 19 ani era dezamăgit pentru că nu lansase nicio piesă, după ce la 13-14 ani a simțit cât de frumos este să-ți strige cineva numele.

„În 2003 m-am dus la un show de talente. M-am înscris şi am câştigat concursul asta. Nu ştiam ce să simt atunci când am câştigat. Credeam că va fi o mare nebunie când voi ieşi afară. Am semnat un contract destul de mare, nu ştiam în ce mă bag la vremea aia. Am fost foarte dezamăgit. Nu înţelegeam de ce nu se întâmplă nimic. De mic am avut o pasiune pentru haine. Am început să vând haine. Vindeam în casă. La mama s-a enervat la un moment dat. După m-am mutat în Bucureşti. Anda Adam a avut mare încredere în mine. M-a luat cu ea în concerte. Eu aveam videoclip pe TV, dar mergeam cu pungă de rafie să vând haine. Mă recunoştea lumea prin tramvai. Nu m-am îmbogăţit în perioada aia, nici nu eram disperat după bani. Îi cheltuiam tot pe haine. Mâncăm pufuleţi, erau ieftini şi buni.”

Alex Velea