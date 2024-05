Cum se simte Maria Ciobanu la 86 de ani. Bebe Mihu a întâlnit-o în SUA: ”Clima de acolo îi face bine!”. De ce boală suferă, de fapt, artista EXCLUSIV

Maria Ciobanu, stabilită în America de aproape 20 de ani, n-a mai revenit în țară din 2019. Însă, recent, celebrul impresar al vedetelor, Bebe Mihu, soțul Mariei Dragomiroiu, a reîntâlnit-o în timpul turneului de peste Ocean. În exclusivitate pentru Playtech Știri, acesta ne-a oferit detalii despre starea de sănătate a cântăreței, căreia atât de frumos i se mai spune și ”Ciocârlia muzicii populare românești”. Am aflat și cine o îngrijește cu devotament după plecarea din România.

”Ciocârlia muzicii populare românești”, Maria Ciobanu, este așteptată cu nerăbdare în țară, de către admiratorii ei, pentru un nou concert de muzică populară, însă ea pare de neclintit în decizia luată pe plan profesional. Cel mai important impresar al vedetelor, Bebe Mihu, ne-a oferit câteva detalii despre starea de sănătate a artistei, pe care a reîntâlnit-o, recent, în America.

De altfel, Bebe Mihu și Maria Ciobanu sunt mai mult decât colegi de breaslă, pe ei legându-i o mai veche prietenie de suflet. Am aflat cum se simte Maria Ciobanu, dar și pe cine are sprijin la bătrânețe, după plecarea din România:

”Pe Maria Ciobanu am revăzut-o recent, când eu și soția mea am fost plecați în turneu, în America. Dar mereu când ajungem acolo, stăm cu ea la povești, suntem și prieteni de familie, avem atâtea amintiri frumoase împreună din timpul concertelor. Maria Ciobanu este bine cu sănătatea, la vârsta dânsei. De fapt, ea a plecat din România din cauza problemelor de sănătate, are un fel de astm, din câte am înțeles. Clima de acolo, din California, îi priește însă mai bine decât cea din România”, ne-a declarat Bebe Mihu, exclusiv pentru Playtech Știri.