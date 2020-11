Cum se simte Andreea Bălan, de fapt, după ce a ajuns la spital. Veste de ultimă oră despre artistă

Noi detalii despre starea de sănătate a Andreei Bălan! Surse din apropierea artistei au făcut primele declarații despre aceasta. Cum se simte artista și ce i-au spus medicii în urma analizelor?

Fanii Andreei Bălan încearcă să o sprijine pe artistă în aceste momente crunte. Toți cei care o iubesc pe solistă au fost șocați de vestea că are din nou probleme de sănătate. Amintim că jumătatea trupei Andre a ajuns de urgență la spital în dimineața zilei de 2 noiembrie 2020 din cauza unor dureri abdominale crunte. Aceasta s-a lăsat din nou pe mâinile medicilor care au reușit să îi salveze viața în urma stopului cardio-respirator suferit imediat după nașterea celui de-al doilea copil. Cântăreața este și acum internată în spital, dar vestea bună este că starea sa de sănătate s-a ameliorat, iar conform medicilor nu mai este nevoie ca blondina să fie supusă unei operații.

Se pare că oboseala cronică și-a spus cuvântul în cazul cântăreței, care în ultima perioadă a filmat pe bandă rulantă mai multe ediții pentru emisiunea „Te cunosc de undeva”, show unde este jurat de mai bine de opt ani. “Andreea se află internată acum, starea ei este stabilă. Dar este obligatoriu să facă o intervenție chirurgicală, ce va avea loc cel mai probabil în cursul zilei de mâine (n.r. – miercuri). Este ok, a trecut printr-o intervenție mult mai dificilă anul trecut”, a declarat, pentru Viva, un apropiat al vedetei.

„Am fost cu toții îngrijorați pentru ea, dar tare ne bucurăm că acum este cu mult mai bine și că, într-un final, nu va fi nevoie de operație abdominală, ci doar de un tratament de lungă durată. Cel mai probabil are probleme cu vechile operații de cezeriană, însă medicii știu cel mai bine de ce natură au fost aceste dureri mari, din cauza cărora Andreea a ajuns la spital. Va mai sta sub observație medicală, pentru analize și ecografii, în seara aceasta se află încă la spital. Mama ei, Valeria Bălan, este cea care are grijă de ambele nepoate, Ella și Clara, după ce bona angajată de Andreea își încheie programul. Însă, pe timpul zilei, femeia nu se desparte de unica ei fiică și este văzută pe holurile clinicii”

Surse apropiate de artistă (Sursa: impact.ro)