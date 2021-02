Cum se simte Andra, după ce a fost diagnosticată cu Covid. Vestea pe care fanii o așteptau cu nerăbdare

Andra a fost diagnosticată cu coronavirus, iar recent a postat un mesaj pentru fani pentru a-i actualiza în privința stării sale de sănătate. Ce mesaj le-a transmis celebra artistă urmăritorilor ei?

Mesajul Andrei Măruță pentru fani. Cum se simte după ce a fost diagnosticată cu COVID-19?

Andra Măruță a fost diagnosticată cu coronavirus, iar pentru a-și relaxa fanii le-a transmis câteva cuvinte despre starea sa de sănătate, dar și despre cea a familiei. Artista s-a afișat pe insta story foarte pozitivă, le-a mărturisit celor care o urmăresc în număr mare că zilele trecute nu i-a fost deloc ușor, iar că de azi și-a pierdut gustul și mirosul.

Din păcate, cântăreața a experimentat și stări mai rele precum dureri musculare, tuse și dureri de cap, dar cu toate astea rămâne liniștită în carantină și încearcă să treacă rapid peste această perioadă. „O nouă zi acasă, cu gânduri optimiste! Vă mulțumesc pentru mesaje! Mă simt mai bine, după cum se vede și în zâmbetul meu! 😃”, a fost mesajul vedetei din dreptul unei fotografii cu aceasta.

Cum se simt soțul și copiii?

„Vă mulțumesc pentru mesaje, am avut dureri musculare, am început să tușesc foarte tare, mă durea și capul. Azi mi-am pierdut și gustul și mirosul, de asta am făcut acest video să știți despre mine. Copiii sunt bine și la fel și Cătălin, iar de azi și eu mă simt mult mai bine. O să vă țin la curent de starea noastră și vă pup pe toți!”, a spus juratul de la „Românii au talent” în câteva filmulețe de pe instagram.

Toți cei care o iubesc pe solistă i-au trimis cele mai frumoase gânduri și mesaje pentru a o face să se simtă mai bine. Internauții au încurajat-o și i-au urat multă sănătate, mai cu seamă că nu o preferă să o vadă în această postură.

„E extrem de ciudată senzaţia”

„Starea mea de sănătate este bună, am doar stări de febră spre seară. În rest, mai tuşesc din când în când. Într-adevăr, am rămas fără gust, fără miros. E extrem de ciudată senzaţia. Andra este şi ea infectată, ea are ceva dureri musculare. Eva e cea mai energică, nu are nici o treabă. David ne roagă să-i facem teste în fiecare zi“

Cătălin Măruţă (Sursa: Pro TV)

În acest timp, prezentatorul de la Pro TV nu a renunțat la emisiunea sa. Acesta stă pe canapeaua din sufrageria de acasă și intervine în show atunci când e cazul, iar în platou se află celebrul actor și magician Marius Drăguș, cunoscut sub numele de Magitot.