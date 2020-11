Cum s-a îmbolnăvit, de fapt, Anamaria Prodan de covid. A făcut cea mai mare greșeală

Pandemia de coronavirus continuă să facă ravagii în România, în fiecare zi. Iar printre cei care au fost testaţi pozitiv cu Covid-19 este şi Anamaria Prodan. Conform Gândul, aceasta are deja simptome specifice, iar testul pe care l-a făcut a ieşit pozitiv. Un apropiat al impresarei a explicat şi care a fost greşeala pe care Anamaria Prodan a făcut-o. A stat prea aproape de jucătorii pe care îi reprezintă.

„A luat de la jucătorii ei. S-a izolat cu febră. Este, însă, optimistă. Va trece, cu siguranță, și peste acest moment”, a explicat un apropiat al Anamariei Prodan pentru sursa citată.

Problemele Anamariei Prodan au început după ce a participat la o şedinţă a conducerii clubului Hermannstadt. După scurta vizită la Sibiu, soţia lui Laurenţiu Reghecampf a început să simtă dureri de cap, iar febra a început să crească. Motive suficiente pentru a face testul pentru coronavirus, care a şi ieşit pozitiv. Imediat după, Anamaria Prodan a intrat în izolare şi speră că se va putea reface cu bine.

Anamaria Prodan are sub contract foarte mulţi dintre jucătorii formaţiei FC Hermannstadt, din Liga 1. De asemenea, are un rol extrem de important în conducerea clubului, prin fiica sa, Rebecca. Pentru a evita un conflict de interese, Anamaria Prodan a ales să o pună pe fiica ei la conducere. Dar, în realitate, ea este cea care ia deciziile majore la echipa din Sibiu. Inclusiv aducerea antrenorului principal, Ruben Albes, a fost o decizie care i-a aparţinut.