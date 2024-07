Cum îl cheamă, de fapt, pe Virgil Ianțu. Doar cei apropiați știu numele lui adevărat

Foarte puțini români știu cum îl cheamă, de fapt, pe Virgil Ianțu! Deși îl urmăresc pe micul ecran de zeci de ani, iată că mulți telespectatori și chiar fani de-ai celebrului prezentator nu îi cunosc cu adevărat numele din buletin.

Cum îl cheamă, de fapt, pe Virgil Ianțu

Virgil Ianțu este una dintre cele mai vechi vedete de televiziune din România. A făcut istorie cu emisiunea ”Vrei să fii milionar”, dar a fost îndrăgit de public și atunci când a prezentat emisiunea ”Copiii spun lucruri trăznite”. S-a menținut mereu în topul preferințelor telespectatorilor, chiar dacă sunt puțini care îi cunosc cu adevărat numele. Citește și Fiica lui Virgil Ianțu e de o frumusețe răpitoare. Cum arată Jasmine și ce job își dorește în viitor

Ne referim la cel din buletin, care cu siguranță nu este…Ianțu. Aceasta este, de fapt, o poreclă, pe care vedeta de televiziune a înregistrat-o la OSIM (Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci), pentru a fi sigur că doar el o poate folosi în mod oficial. Potrivit informațiilor apărute în presă, aflăm că Virgil Ianțu se numește, de fapt, Virgil …Gătăianțu.

Ștefan Bănică Jr. l-a ”botezat”

Ideea de „Ianțu" a venit din parte artistului Ștefan Bănică Jr., chiar în momentul în care Virgil Ianțu debuta în lumea televiziunii. Trebuie să mai amintim și faptul că între cele două vedete există o strânsă relație de prietenie, astfel că în trecut Ștefan Bănică Jr. și Virgil Ianțu au pus bazele unei trupe – „The Fifties" – ajungând ulterior să rupă legătura pentru o bună perioadă de timp. Chiar vedeta de televiziune a recunoscut acum de unde îi vine numele de Ianțu.

„Ianțu este porecla pe care mi-a dat-o Ștefan Bănică, iar când am început să fac televiziune, în perioada premergătoare, cei de la marketing, producție, patronat, au constatat că am un nume greu de reținut și de citit. În cele din urmă, am decis de comun acord să folosim porecla ca nume de scenă și așa am devenit Virgil Ianțu. Eu sunt Virgil Ianțu Gătăianțu! Singura diferență de atunci versus acum este că Ianțu a devenit marcă înregistrată”, a povestit prezentatorul TV pentru ego.ro.