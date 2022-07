Cum face o femeie 760.000 de dolari pe an, muncind doar 10 ore pe săptămână. Care e secretul ei

Michelle Schroeder-Gardner câștigă 760.000 de dolari. Fiecare dintre noi, fără a fi ipocriți, ne dorim un job comod. Un job din care să câștigăm ușor și fără prea mare efort. Dar realitatea, pe cât de crudă este, ne demonstrează că uneori visele se pot îndeplini. Este și cazul unei mame casnice, Michelle Schroeder-Gardner. Astăzi, femeia face 760.000 de dolari pe an, muncind doar 10 ore pe săptămână.

Michelle Schroeder-Gardner a renunțat la locul de muncă în 2013 pentru a lucra cu normă întreagă la blogul său „Making Sense of Cents”. Astăzi veniturile ei s-au rotunjit considerabil. Femeia face 760.000 de dolari pe an.

Michelle Schroeder-Gardner declara recent că, atunci când și-a creat blogul de bani și stil de viață „Making Sense of Cents” în 2011, nu avea nicio idee despre ce făcea.

De atunci au trecut 11 ani. Astăzi blogul acesteia, „Making Sense” a crescut dincolo de cele mai nebunești vise ale femeii.

În ultimii cinci ani, conform declarațiilor sale, a încasat în medie 760.000 de dolari pe an din venituri pasive, oferind sfaturi despre cum să începi să investești, ce produse financiare să folosești și cum să abordezi alte decizii legate de bani.

„Soțul meu și cu mine am ajuns la independență financiară. Am economisit suficient pentru a ne pensiona oricând dorim.

Antreprenoarea a mai povestit faptul că „Making Sense” a început ca un hobby, dar după șase luni de scris, unul din prietenii acesteia a pus-o în legătură cu o companie care dorea să scrie un articol sponsorizat pentru ei.

I-au plătit 100 de dolari pentru a ajunge la cei 50.000 de vizitatori lunari ai site-ului, și astfel a început totul. Așa a ajuns, ulterior, la banii de azi. Acum, Michelle Schroeder-Gardner face 760.000 de dolari pe an, extrem de ușor și fără prea mult efort.

„După aceea, am început să studiez alți bloggeri care făceau bani din blogurile lor. Am postat mai des și am instalat reclame pe site-ul meu. Aam continuat să scriu postări sponsorizate. Am contactat mărci cu care am văzut că alți bloggeri lucrează.

În doar doi ani, câștigam între 5.000 și 10.000 de dolari pe lună. Mai mult decât câștigam la locul de muncă de zi cu zi. După ce mi-am achitat complet împrumuturile studențești în 2013, am decis să renunț la slujbă și să scriu pe blog cu normă întreagă.”, mai spune antreprenoarea.