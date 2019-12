Cum erau „terorizați” jurnaliștii Realitatea de către Cozmin Gușă. Șocant ce s-a întâmplat după ce s-a înscris în PSD

Scandalul de la Realitatea a început prin 2018, când Cozmin Gșă şi Maricel Păcuraru au preluat trustul de presă, și totul a luat o întorsătură dramatică. Acum, după ce Postul de televiziune Realitatea TV a încetat să mai existe și totul s-a ”transferat” către Realitatea Plus, o parte din jurnaliștii trustului, mare parte dintre ei scriind pe site-ul realitatea.net au ieșit în public cu declarații.

Astăzi, într-o postare pe rețelele de socializare, un număr de 23 de jurnaliști ai realitatea.net au decis să iasă la rampă și să povestească despre presiunile la care au fost supuși odată cu preluarea de către Alin și Ecaterina Alexandrescu a site-ului, aceștia fiind noii coordonatori. În scrisoarea deschisă, Carmen Dumitrescu, jurnalistă realitatea.net, și una din semnatarele scrisorii deschise, adaugă faptul că cei doi în anul 2011, au fost anchetați şi condamnați pentru fapte de natură penală, mai exact pentru șantaj.

”N-am înțeles cum era posibil să ni se ceară astfel de lucruri, așa că din deprindere jurnalistică am început să ne documentăm, să vedem cine sunt „specialiştii” care ne cer asemenea articole, căutând informații despre biografiile lui Alin și Ecaterina Alexandrescu, noii coordonatori de site. Aşa am descoperit că în anul 2011, cei doi au fost anchetați şi condamnați pentru fapte de natură penală, mai exact pentru șantaj. L-am informat pe Cozmin Gușă cu privire la aceste lucruri, cerându-i să ia atitudine dar nu am primit niciun răspuns.”, se spune în scrisoarea deschisă.