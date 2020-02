Cum arată vila lui Ludovic Orban. Premierul României are pază la poartă 24 din 24

Ludovic Orban este considerat cel mai sărac premier al României de după Revoluție. Acesta locuiește într-o vilă de 200 de metri pătrați, lângă Capitală. Cum arată imobilul său?

Ludovic Orbna, fost și actual prim-ministru al țării, se consideră un exemplu. Acesta deține o funcție extrem de importantă, dar cu toate astea nu s-a îmbogățit peste noapte și continuă să aprecieze decența și să aibă un trai modest pentru titulatura pe care o are. La finele anului trecut, atunci când a preluat mandatul de șef al Guvernului României, acesta a republicat declarația sa de avere. Din documentele aferente reieșea că trăia cu 3.113 de lei pe lună, câștig venit din condultanță tehnică pentru două firme. Pe an, suma cuvenită era de 37.356 de lei.

Reacțiile din spațiul public au fost controversate, așa că Orban a ținut să facă unele precizări despre situația aferentă. Premierul a susținut că este un om simplu, auster și că toate cheltuielile pe care le face sunt cheltuieli normale. Mai apoi a precizat și că în viață sunt ani mai buni și ani mai răi, nu întotdeauna fiecare trăind strict din venitul încasat pe parcursul unui an, ci și din venitul câștigat în anterior. Amintim faptul că veniturile sale s-au triplat odată cu numirea la Palatul Victoria, funcția acestuia fiind retribuită cu 9.330 de lei pe lună.

„Ce puteți vedea este că am trăit strict din indemnizația pe care am primit-o pentru funcțiile publice pe care le-am deținut. Faptul că au existat anumite perioade în care nu am înregistrat venituri, vreau să rețineți că nu m-am dus și nu am cerut niciun ajutor de șomaj în perioada respectivă, iar în mare parte faptul că unele companii s-a pus presiune asupra lor este strict din cauza faptului că am îndrăznit să facă un contract de muncă cu mine. Acesta a arătat totuși anormalitatea statului condus de PSD”

Ludovic Orban