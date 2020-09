Cum arată nepotul Mădălinei Manole. Mihai îi alina dorul lui Ion de fiul regretatei artiste

Nepotul Mădăline Manole este raza de soare a familei. După moartea solistei, tânărul alina tuturor dorul de ea. Cum arată și ce face acesta de când Ion Manole s-a stins din viață?

Cum arată nepotul Mădălinei Manole?

Mihai este nepotul regretatei cântărețe care suferă enorm de mult după ce și-a pierdut bunicul la începutul lunii acesteia. Din păcate, bărbatul a fost infectat cu noul coronavirus, iar medicii nu i-au dat nicio șansă ca starea sa de sănătate să se amelioreze. Tânărul are doar 22 de ani și este fiul fratelui Mădălinei, nepotul cu care Ion Manole și-a alinat suferința de-a lungul anilor. Din păcate, bătrânul nu și-a putut îndeplini ultima dorință de pe patul de spital – de a-l vedea pe singurul fiul al fiicei sale care se află de peste zece ani în custodia familiei cuscrilor. Scandalurile dintre Petru Mircea și părinții regretatei artiste nu s-au stins niciodată. Singurul moștenitor al solistei avea doar 1 an pe când mama sa a decis să-și ia viața, iar acum are 12 ani, dar nu și-a cunoscut niciodată bunicii din partea mamei.

Acum, totul este prea târziu, pentru că ambii au murit. Ion Manole era bolnav de mult timp, abia dacă mai ieșea din casă, iar alinarea lui era Mihai. Tânărul care are acum 22 de ani a fost crescut și de părinții tatălui lui, așa că a știut dintotdeauna tristețea familiei. Vecinii bătrânului povestesc faptul că Mihai era mai tot timpul acasă la bunicul său, petrecea ore în șir cu el, iar înainte de a izbucni criza sanitară au fost văzuți amândoi mergând la cimitir, acolo unde se află cripta cântăreței. Acum, Mihai suferă enorm, iar tatăl lui a dezvăluit ce face tânărul pentru a-și găsi alinarea. ”N-am înnebunit, n-am luat-o razna! Așa ceva asculta băiatul meu de când bunicul lui a murit! Încet, în surdină”, a mărturisit Marian Manole postând pe o rețea de sociaizare ceea ce se numește în traducere liberă muzica îngerilor.

N am inebunit,n am luat o razna! Așa ceva asculta băiatul meu de când bunicul lui a murit! Încet, în surdină! Publicată de Marian Manole pe Luni, 14 septembrie 2020

„Petru este un copil inteligent”