Cum arăta Inna, înainte să devină celebră. Ce ținute purta în cluburile în care cânta FOTO

Este lăudată și dată exemplu colegilor de breaslă de către criticii vestimentari din România, ba chiar este considerată una dintre cele mai bine îmbrăcate cântărețe din țara noastră. Însă, cum arăta Inna, înainte să devină celebră? Nu mulți își mai amintesc.

O fată simplă din Mangalia care a reușit nu numai în România, piesele sale răsunând în toate colțurile lumii. Pe numele real Alexandra Elena Apostoleanu, se află pe culmile gloriei. Cândva o fată nu tocmai trecută prin inel, cu părul creț și o dantură care prezenta ceva probleme, a ajuns la 7 milioane de fani pe Facebook.

Dar acest fapt a fost posibil și datorită schimbării ei de look. La început, Inna era doar o fată cu sprâncene prea subțiri, după cum era moda timpurilor, și haine de duzină, căci altele erau veniturile. Odată cu succesul, acest aspect s-a schimbat, treptat, ajungând la a fi un fashion icon.

„Am început ca orice copil care iubește muzica: am luat lecții de canto, am participat la concursuri, festivaluri și apoi am început un prim proiect. Rezultatele nu apăreau, așa că într-o zi, am lansat o piesa diferită ca stil sub numele de scena “Inna”.

Apoi au urmat alte piese, concerte în toată România, dar și în alte țări precum Franța, Anglia, apoi Turcia, toată Europa. A urmat America, Mexic, Japonia. Sunt aproape 8 ani de când îmi construiesc pas cu pas cariera și am planuri mari pentru anii care vor urma”, a povestit artista pentru Capital, în urmă cu mulți ani.