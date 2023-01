Cum arată acum fetiţa din Titanic, Alexandrea Owens-Sarno are 33 de ani. Cu ce se ocupă astăzi

Este aproape imposibil să nu fi vizionat cel puțin o dată în viață celebrul film Titanic. În timp ce Rose, jucată de Kate Winslet, i se alătură tânărului Jack, jucat de Leonardo DiCaprio, pentru a petrece în partea inferioară a navei, se derulează o scenă ce o are în prim-plan pe micuța Cora. Cum arată acum fetiţa din Titanic, interpretată de Alexandrea Owens-Sarno.

Alexandrea Owens-Sarno este o prezență memorabilă în Titanic. Deși au trecut decenii de la momentul în care a jucat în filmul de renume, tânăra încă este recunoscută pentru rolul interpretat, cel al fetiței Cora. Personajul cu pricina a fost primul jucat de către micuța artistă de la acea vreme.

„Îmi amintesc că am plâns, am țipat… Am alergat prin casă ca o mică maniacă”, a spus Alexandrea Owens-Sarno, într-un interviu oferit Cosmopolitan în anul 2017, povestind despre cum a obținut rolul fetiței Cora din Titanic.