Cum a murit Alexandru Socol, cel mai activ protestatar #Rezist. Așa l-a găsit fratele său

Alexandru Socol, cel mai activ protestatar #Rezist, a murit. Vestea că fondatorul ONG-ului Corupția ucide a șocat pe toată lume. Familia e în stare de șoc.

Unul din ce mai activi protestatari REZIST din Piața Victoriei a fost găsit fără suflare. Acesta avea doar 33 de ani, iar anunțul trist a fost făcut chiar de fratele său, care ar fi luat primul vestea în piept. Acesta a preferat să nu ofere detalii despre modul în care s-a produs tragedia. ”Ai spus întotdeauna că ești un om și atât, dar ai fost mult mai mult, dragă Alex, și ne vei lipsi! Ai fost mereu discret și de ajutor. Tot timpul având grijă de alții și prea puțin de tine.

Drum lin și mulțumesc pentru tot ce m-ai învățat, om bun”, este unul dintre mesajele scrise de unul dintre prietenii lui care au postat pe paginile de socializare ultimele gânduri în ceea ce-l privesc. Mai multe surse apropiate de acesta au sugerat că ar fi suferit de depresie. Florina Presadă, parlamentar USR, a scris un mesaj amplu despre ceea ce a însemnat Alexandru pentru ea, despre cât a putut să-l cunoască și de imaginea pe care i-a lăsat-o încă din primele clipe.

„Adio, Alex! Am stat în caravana “Fără Penali” alături de Alexandru Socol în vara lui 2018 nişte săptămâni. Era omul din spatele aparatului de fotografiat, omul care te făcea să zâmbeşti şi te încărca cu energie fix atunci când credeai că nu mai poţi. Aici este într-unul din rarele momente când nu era el cel care făcea fotografiile, deşi aparatul folosit era al lui. Alex s-a dus pentru că nu am reuşit, noi toţi cei care l-am cunoscut, să îi oferim ajutorul de care avea nevoie. Depresia e grea, te duce în hău, dar e o boală care se tratează. E păcat, e strigător la cer, să nu conştientizăm importanţa acestui tratament! Sunt vieţi pe care le putem salva, oameni pe care i-am putea avea încă lângă noi dacă am înţelege cât de util e acest tratament! Îmi pare rău, Alex, că nu te-am putut ajuta! Iartă-ne tu pe noi! Şi iartă-mă că acum nu pot să zâmbesc”

Florina Presadă, parlamentar USR