Cum a apărut Iulia Albu la metrou. Toți călătorii au fost șocați să o vadă așa

Iulia Albu este recunoscută pentru extravaganțele sale și pentru felul în care își arată creativitatea prin modă.

De data aceasta, vedeta și-a uimit fanii cu o apariție în metroul din București. Iulia Albu a adoptat o ținută care a întors imediat capetele și a atras atenția tuturor din jur.

Pe pagina ei de Instagram, Iulia Albu a postat o fotografie cu ea alături de citatul „mă simt ca în metrou în Drumul Taberei”. Fanii au reacționat imediat și s-au întrebat de unde știe vedeta cum e în metrou.

Ca să le demonstreze că s-a plimbat cu metroul, vedeta a pus și o fotografie pe care a realizat-o chiar în tren. Îmbrăcată cu un palton supradimensionat și cu o căciulă din blană, vedeta s-a pozat în metrou, ținând în brațe un rățoi Donald din pluș.

Ea a povestit că o parte din copilăria sa a locuit cu bunicii ei în Drumul Taberei. Mai mult, jucăriile ei preferate erau o păpușă rusească, un cățel de pluș și un Donald.

Criticul de modă a povestit că își iubea rățoiul și îl lua peste tot cu ea. La un moment dat, jucăria a dispărut, dar ani mai târziu a regăsit o versiune pe un site și l-a cumpărat. Cât despre călătoria cu metroul, ea a participat la inaugurarea magistralei Drumul Taberei, spunțnd că nu și-a uitat trecutul.

„Ce vremuri! 🤦🏽‍♀️ Donald si cu mine in metrou Magistrala Drumul Taberei. O parte din Copilăria mea, mai exact pana la 7 ani am locuit cu bunicii mei pe strada Segarcea nr 3, in… Drumul Taberei. Jucăriile mele preferate erau o păpușa rusească cu capul mare, un cățeluș din plus pe roti pe care il plimbam peste tot cu o sfoara si… DONALD.

DONALD era însă privilegiat. Pe el il luam si in vacantele la Horezu, așa încât jumătate din viața si-a petrecut-o mâncând șerbet in salonul mare. Din nefericire, DONALD al meu a dispărut intr-o zi, la fel ca majoritatea păpușilor mele.

Ani mai târziu, l-am regăsit pe un site si am știut ca trebuie sa ne reunim. Nu puteam lipsi de la inaugurarea magistralei. Așadar am fost acolo. Împreuna.

Nu îți uita trecutul. El da valoare prezentului.

Asia Express continua!”, a explicat Iulia Albu.