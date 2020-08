Cum a apărut iubita lui Speak la plajă. Ștefania a atras toate privirile

Libelula încinge imaginația fanilor săi! Logodnica lui Speak și-a făcut apariția pe litoral, fără el. Cum s-a pozat cunsocuta cântăreață și de ce a reușit să atragă atenția tuturor?

Iubita lui Speak, apariție incendiară pe plajă

Libelula dă tonul la plajă în ultimele zile din sezon. Aceasta și-a făcut apariția pe litoral fără logodnicul ei, acompaniată doar de o prietenă. Tânăra s-a prezentat ca scoasă din cutie. Cu un abdomen fără reproș și cu niște forme naturale și vizibil lucrate intens la sală, aceasta a furat toate privirile. Cântăreața s-a folosit de amica sa care i-a fost pentru scurt timp fotograf pentru o ședință extrem de senzuală. Desigur că nu a ratat să le arate fanilor cum s-a mai distrat de data asta și să le ceară sfatul în privința cărei fotografii să o posteze în story pe Instagram.

„🔥1,2,3…TOATA LUMEA STRIGA HEI🔥 Care este alegerea voastra? 1,2 sau 3 , pun la story ce alegeti❤️❤️❤️❤️”, a fost mesajul din descrierea seriei de poze. Vedetele de la noi au aterizat urget pe nisipurile aurii în ultimul weekend de vară, iar ultimele fotografii lângă valuri și cu soarele puternic în față și-au făcut loc imediat. Amintim că vedeta se află în pregătiri intense pentru nuntă. Fosta concurentă de la Asia Express a fost cerută în căsătorie în cadrul show-ului, iar acum se gândește la fiecare detaliu din ziua cea mare în care va merge către altar la brațul bărbatului pe care-l iubește.

Vezi această postare pe Instagram 🤍SU M M E R V I B E🤍 O postare distribuită de STEFANIA (@cristinaa.stefaniaa) pe Aug 30, 2020 la 6:16 PDT

„Eu și Ștefan am vorbit pentru că încă nu e totul foarte sigur”

Deși cei doi amorezi trebuiau să se prezinte în fața ofițerului stării civile și în fața lui Dumnezeu vara aceasta, pandemia le-a stricat planurile. Pentru a putea organiza totul după bunul plac, iar alături să le fie numărul mare de prieteni pe care-i au, viitorii miri au decis să mai aștepte până vara viitoare.

„Cred că vara viitoare. Eu și Ștefan am vorbit pentru că încă nu e totul foarte sigur. Am zis că e perioada pandemiei și că nu e OK să facem vara asta. Am zis vara viitoare”, a declarat frumoasa artistă într-un interviu, în urmă cu două luni, pentru Antena 1.