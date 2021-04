‘Culiță Sterp e cel mai lipsit de talent din muzică’. Cătălin Măruță, șocat la Pro TV

Noi afirmații extrem de controversate la rubrica picantă din cadrul emisiunii „La Măruță”. Una din vedetele venite la Pro TV a aruncat bomba! Personajul controversat a răspuns provocării și a spus tot ce a avut pe suflet.

Cunoscuta rubrică picantă din cadrul emisiunii „La Măruță” întoarce din nou lumea showbiz-ului pe dos. Concret, Armin Nicoară a fost invitatul din ediția de azi. Cunoscutul instrumentist a spus tot ce avea pe suflet și a preferat să răspundă întrebărilor din partea moderatorului de televiziune.

Tânărul artist nu a vrut în ruptul capului să mănânce picant, așa că a dat numele cerute. „Care sunt cei mai lipsiți de talent interpreți tineri din muzica populară?”, a fost întrebat cântărețul.

„Culiță Sterp și Stana Izbașa”, a răspuns Armin. De asemenea, cel din urmă a mai declarat și că Izbașa a avut succes în carieră datorită felului în care arată, ci nu a talentului său. Amintim că fiul lui Petrică Nicoară a fost protagonistul unui scandal uriaș în care a fost implicată celebra Vlăduța Lupău.

Acuzațiile aduse băiatului au fost uriașe, mai cu seamă că se zvonea și despre câteva înregistrări cu cei doi în timpul unor momente intime. Lupău a infirmat tot, iar Nicoară a declarat că un bărbat nu se va lăuda cu așa ceva niciodată.

”Claudia este iubita mea de ceva timp. În scandalul ăsta, nu a avut ce să facă… Mă știam cu Vlăduța înainte de ea și i-am spus să nu se bage. Nu i-am dat voie să se bage, chiar dacă prietenul lui Vlăduța (de fapt, soțul ei, fotbalistul Adi Rus de la CFR Cluj, n. red.) mi-a comentat pe pagină. I-am șters mesajul pentru că nu am vrut să îi dau apă la moară… Dar el nici nu știe ce s-a întâmplat, poate e ceva ce el nu știe. Eu vin și zic ”nu. Nu, nu”, dar dacă el continuă, atunci… nu știu ce o să zic, poate o să zic și eu ceva. Dacă s-a întâmplat ceva, eu, ca bărbat, nu o să mă laud, nu te poți lăuda cu așa ceva.Mai bine o să spun că nu am avut nicio relație cu ea, decât să spun că am făcut și am dres. Eu, ca bărbat, nu pot să mă laud cu așa ceva, chiar dacă a fost, chiar dacă nu a fost… Trebuie să fiu nebun la cap”

Armin Nicoară