Cu cine s-a căsătorit Pamela Anderson. Totul a fost ținut secret până în ultimul moment

Pamela Anderson a luat două decizii extrem de importante recent. Aceasta și-a anunțat fanii că renunță la toate rețelele de socializare, astfel abandonând ușor lumea publică. De asemenea, vedeta s-a căsătorit în secret.

Pamela Anderson s-a căsătorit în secret. Cine este soțul ei?

Celebra actrță s-a căsătorit în secret. Deși a avut multe eșecuri în dragoste de-a lungul timpului, asta nu a făcut-o să spere că într-o zi își va găsi partenerul pe viață. Aceasta a anunțat că a făcut pasul cel mare în Ajunul Crăciunului, iar bărbatul care îi oferă din nou liniște și iubire este chiar bodyguardul său, Dan Hayhurst.

Vedeta canadiană s-a căsătorit cu partenerul ei în cadrul unei ceremonii extrem de intime, organizată în reședința sa de pe Vancouver Island, precizeaza tabloidul britanic Daily Mail. „Nunta a avut loc pe o proprietate pe care am cumparat-o de la bunicii mei in urma cu 25 de ani. Este locul in care parintii mei s-au casatorit, iar ei sunt impreuna si astazi”, a declarat Pamela Anderson.

În cursul zilei de marți a mai surprins fanii cu o nouă decizie de care cei mai mulți nu s-au bucurat deloc, anume că renunță definitiv la rețelele de socializare. „Acesta va fi ultimul meu mesaj publicat pe Instagram, Twitter sau Facebook”, a scris fotomodelul. ”Sunt exact unde este nevoie să fiu – în brațele unui bărbat care mă iubește cu adevărat”, a mai detaliat starul internațional.

Carieră – roluri pentru care este cunoscută

Filmografie

An Film Rol Note

1991 The Taking of Beverly Hills Majoretă

1993 Snapdragon Felicity Film thriller

1994 Raw Justice Sarah Film thriller

1995 Naked Souls Britt Film thriller

1996 Barb Wire Barb Wire Film SF

2001 The Making of Bret Michaels Film documentar

2002 Scooby-Doo Ea însăși Necreditat

2003 Scary Movie 3 Becca Film de comedie

Pauly Shore Is Dead Ea însăși Comedie/mocumentar

2005 No Rules Ea însăși Film de acțiune

2006 Borat: Cultural Learnings of America for Make Benefit Glorious Nation of Kazakhstan Ea însăși Film de comedie

2008 Superhero Movie Fata invizibilă Film de comedie

Blonde and Blonder Dee Twiddle Film de comedie

2009 Hollywood & Wine

A divorțat anterior după doar 12 zile de mariaj

„Ne înţelegem şi ne respectăm. Ne iubim mult. Eu sunt norocoasă, dovadă că Dumnezeu are un plan“, a spus Pamela Anderson despre divorțul de după doar 12 zile de la mariaj.

„Avem nevoie de un timp pentru a reevalua ce dorim de la viaţă şi de la celălalt. Viaţa este o călătorie, iar dragostea este un proces. Cu acest adevăr universal în minte, am decis de comun acord să amânăm legalizarea certificatului nostru de căsătorie şi să ne încredem în acest proces.“