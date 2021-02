Cristina Spătar se schimbă total pentru iubitul mult mai tânăr. Decizia radicală luată la 48 de ani

Cristina Spătar radiază! Celebra cântăreață e pusă pe schimbări uriașe de câțiva ani buni încoace. Ce decizie a luat femeia la 48 de ani? Unele din urmăritoarele sale o judecă pentru asta.

Cristina Spătar s-a reinventat de-a dreptul după divorț. Aceasta are acum o viață lipsită de griji, se bucură de compania copiilor pe care-i crește în liniște, de o carieră impecabilă, dar și de o poveste de amor cu năbădăi.

Artista se iubește cu un bărbat cu 21 de ani mai tânăr, motiv pentru care a primit câteva critici în mediul online, mai cu seamă că anii trec, iar mulți se gândesc la momentul în care bărbatul ar vrea să aibă propriul său copil.

Cu toate astea, solista nu bagă de seamă cuvintele grele și aspre și se bucură de momentele pe care le trăiește, mai cu seamă că mai tânărul iubit se înțelege de minune cu cei doi copii ai vedetei, lucru foarte important pentru ea.

Tiberiu Vărzaru i-a fost antrenor de fitness, iar acum este ajutorul de nădejde al său pentru o viață exact așa cum și-o dorește. Pentru a se menține în formă, mai cu seamă că se apropie rapid de frumoasa vârstă de 50 de ani, cântăreața își face frecvent tratamente și intervenții pentru revigorarea tenului sau corectarea ridurilor.

„Recurg la tratamente noninvazive sau minim invazive care întind, ridică şi întineresc pielea. Cel mai eficient pentru mine este un tratament pentru estomparea ridurilor de expresie cu ajutorul toxinei botulinice (botox) la nivelul frunții, zonei glabelare (între sprâncene) și la coada ochiului”, arată click.ro.

De asemenea, chiar anul trecut a apelat la o liposucție, iar grăsimea extrasă din jurul abdomenului a fost injectată în fund, astfel că femeia a plecat din cabinetul medicului estetician cu o talie de viespe și cu un fund bombat.

„Pe Tibi l-am cunoscut înainte de divorț cu două luni. Imediat după divorț, el m-a curtat, a fost omul potrivit la locul potrivit. Nu simt diferența de vârstă dintre noi. Trăiesc clipa și nu-mi fac planuri de viitor. Nu vreau să mă mai mărit. El și-ar dori căsătoria, eu sunt reticentă însă. Am făcut 48 ani, el are 27 de ani, am avut experiența pe care am avut-o la primul mariaj, mi-a ajuns.Tibi m-a susținut moral, dacă nu era el, clacam”

Cristina Spătar (Sursa: „La Măruță” de la Pro TV)