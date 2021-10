Cristina Șișcanu, declarații după zvonul divorțului: ”Nu știu de ce ar trebui să mă justific”

Cristina Șișcanu vine cu primele declarații după zvonul că ar divorța de Mădălin Ionescu. Ce se întâmplă în căsnicia fostei concurente de la ‘Bravo, ai stil’? Fanii vedetei au rămas surprinși de cele auzite.

Cristina Șișcanu și Mădălin Ionescu formează unul din cele mai iubite și apreciate cupluri din showbiz-ul românesc. Cei doi sunt un real exemplu pentru unele cupluri, mai cu seamă că își trăiesc povestea de dragoste în văzul tuturor și nu de puțin ori au întâmpinat dificultăți care ar fi putut să îi facă să se despartă.

Iată că de curând a apărut și zvonul divorțului dintre cei doi. Cristina nu a mai suportat situația și a mărturisit că de câteva zile bune toată lumea din preajma lor îi întreabă dacă mariajul lor a ajuns la final sau dacă au de gând să se despartă în viitorul apropiat. În ciuda unor divergențe dintre soți, aceștia au reușit să treacă peste orice obstacol și nu au de gând să renunțe la tot ceea ce au clădit împreună.

”Voiam sa vorbesc despre situatia aceasta cu divortul. Intr-adevar de vreo zece zile, ne intreaba foarte multe persoane daca am divortat, daca divortam. Lumea e tot mai preocupata de subiect, pe Instagram ma tot intreaba persoane.

Lumea afirma ca noi am divortat si cu parere de rau afirma acest lucru… sincer, nu stiu cum ar trebui sa raspund la o astfel de situatie. In primul rand, nu este adevarat. In al doilea rand, nu stiu de ce ar trebui sa ma justific daca e adevarat sau nu, dar inteleg aceasta curiozitate a persoanelor care ne cunosc, o inteleg, nu sunt absurda sa nu inteleg acest lucru”, a declarat aceasta.