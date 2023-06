Cristina Cioran, primele declarații despre viața sentimentală după despărțirea de Alex Dobrescu: “Am pentru cine să gătesc” VIDEO EXCLUSIV

După mai multe luni de la despărțiea de Alex Dobrescu, viața Cristinei Cioran s-a schimbat radical! Fosta prezentatoare TV a fost prezentă la un eveniment monden din Capitală și ne-a oferit un interviu inedit, în exclusivitate pentru Playtech Știri. Cristina Cioran a vorbit despre viața sa sentimentală, după despărțirea de fostul partener.

Pentru a putea onora invitația la evenimentul monden, Cristina Cioran și-a lăsat fiica în grija bunicilor. Fosta prezentatoare TV recunoaște că, uneori, mai are nevoie de o vacanță! Mai mult decât atât, cât timp fiica nu este acasă, vedeta își face timp pentru shopping, distracție și întâlniri. Avem detalii în exclusivitate de la fumoasa actriță!

“Îmi place la shopping foarte mult, dar încerc să evit să stau mult la mall, pentru că este obositor, dar îmi aleg haine de pe net sau îmi creez eu singură hainele. Fiica mea va împlini 2 ani, luna viitoare și este foarte drăgălașă. Acum este la mama, în vacanță la Constanța. Sunt și eu în vacanță, totodată, și mă bucur de evenimente, întâlniri cu prietenii și de cluburi. Au trecut repede doi ani, am așa o stare…cine are copii, știe. Ai o nostalgie că nu mai este bebeluș. Mi-aș fi dorit să fie mititică…seamănă cu amandoi”, ne-a declarat Cristina Cioran, în exclusivitate pentru Playtech Știri.

Cristina Cioran a vorbit despre marea sa pasiune: gătitul. Vedeta este implicată într-un nou proiect și ne-a oferit mai multe detalii, în exclusivitate pentru Playtech Știri.

“De plecat, nu plec vara asta, poate la Constanța, Vama Veche, am niște filmări pe acolo. În rest, lucrez. Mi-am făcut un canal de Youtube, de cooking, la care lucrez acum, nu l-am lansat încă și acum caut sponsori. Am filmat un pic, merg mai departe să îl prezint, caut sponsori. Am mai avut niște emisiuni de gătit și, cumva, îmi era dor de asta. Am zis că trebuie să fac ceva ce îmi place foarte mult. Mie îmi place să gătesc, iar eu nu gătesc pentru oricine!”, ne-a dezvăluit Cristina Cioran, în exclusivitate pentru Playtech Știri.