Cristi Borcea rupe tăcerea despre dependența lui. E mai rău ca o femeie: ”Nu am niciodată suficiente”

Cristi Borcea recunoaște că este un cuceritor când vine vorba de femei. Ce îl recomandă

Cristian Borcea a făcut public faptul că a devenit deprendent de ritualurile de îngrijire a tenului, scrie okmagazine.ro. Acesta este dependent mai ales de măștile de față, despre care recunoaște râzând că nu are niciodată suficiente.

”Nu cred că există cineva care să nu-şi dorească să rămână veşnic tânăr. Cu toate acestea, nu e posibil, însă fac tot ce ţine de mine să îmi protejez sănătatea, starea de bine şi condiţia fizică. Îmi şi place să am grijă de mine, de cum mă prezint, de felul în care mă îmbrac. Mănânc atent, fac sport regulat, am un stil de viaţă pe cât posibil sănătos şi recunosc că sunt aproape dependent de ritualurile de îngrijire a tenului, mai ales de măştile pentru faţă. Nu am niciodată suficiente”, a declarat râzând Cristian Borcea.

Cum arată o zi din viața lui Cristi Borcea

De asemenea, Cristian Borcea a dezvăluit cum arată o zi din viața lui. Nu contează căî este plină epidemie de coronavirus, omul de faceri are multe de rezolvat în fiecare zi, însă nu uită niciodată de familie.

”Nicio zi nu e la fel ca celelalte. Am norocul să îmi pot gestiona timpul aşa cum consider de cuviinţă, dar faptul că sunt antreprenor presupune multă determinare şi planificare. Muncesc cât e nevoie şi uneori şi mai mult. Dar nu uit de familie, pentru că ea este, în primul rând, stâlpul meu. Dimineaţa îmi place să ne respectăm tabieturile fiecăruia, să fac sport, apoi merg şi petrec destul de mult timp la birou sau în afara biroului, la întâlniri, iar serile şi weekend-urile sunt dedicate Valentinei şi copiilor”, a mai spus Cristian Borcea.

Care sunt calitățile de cuceritor ale lui Cristi Borcea

De asemenea, Cristi Borcea recunoaște că este un adevărat cuceritor când vine vorba de femei. Spune că are din toate calitățile necesare pentru cucerirea oricărei femei.

”Dacă ar fi să glumesc, ţi-aş răspunde că am câte puţin din toate, aşa cum trebuie. În realitate, cred că un bărbat atent, elegant, manierat, care se îngrijeşte şi ştie să poarte o conversaţie, care are capacitatea de a face o femeie să zâmbească are întotdeauna mai multe şanse în viaţă, în general. Am o personalitate pozitivă, iar firea mea jovială şi veselă, mereu optimistă este un atu în orice contact interuman”, a mai spus Cristian Borcea.