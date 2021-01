Cristi Borcea, în doliu. A murit, tragedie pentru omul de afaceri

Cristi Borcea este în doliu. Este o adevărată tragedie în familia fostuluiacționar al Dinamo, după ce o persoană apropiată a decedat. Despre cine este vorba, citiți în articolul de mai jos.

Doliu în familia lui Cristi Borcea. Un socru de-al său a decedat. ”Tati meu drag… Până acum nu am avut puterea să reacționez”

Familia lui Cristi Borcea este în doliu după ce fostul său socru, tatăl Alinei Vidican, a decedat, fiind răpus de o boală gravă. Ionel Vidican, tatăl fostei soții ale lui Cristi Borcea, Alina Vidican, a trecut în neființă acum aproximativ o lună, în urma unor probleme de sănătate care, din păcate, nu mai era tratabilă.

”A murit, s-a stins! A recidivat cancerul după ce, acum 16 ani, a mai luptat o dată cu el și a învins. S-a stins, am aflat că este bolnav mult prea târziu, nu s-a mai putut face nimic. Măcar că nu a suferit, nu a avut dureri”, a declarat plângând în hohote, mama Alinei Vidican, Mariana, fosta soacră a lui Cristi Borcea.

Cum s-a întâmplat tragedia

În plus, mama alinei Vidican a povestit cum s-a întâmplat totul. ”Ionel s-a vindecat acum 16 ani de un cancer la plămâni. Atunci a fost o minune, am crezut că am trecut de probleme. Acum însă, a recidivat cancerul, noi nu am aflat, nu a avut semne și, când am fost la un control, deja a fost prea târziu. S-a stins, fără dureri, dar nu îl mai am lângă mine”, a mai spus Mariana Vidican, fosta soacră a lui Cristi Borcea.

”Au trecut 4 saptamani de când ai plecat la ceruri la Domnul, Tati meu drag… Până acum nu am avut puterea să reacționez…. Astăzi am realizat că timpul nu a mai avut răbdare cu tine. Te las acum, Om frumos și suflet minunat! Mă duc să ascult tăcerea ta. Mă duc să plâng. Odihnește-te în pace, soțul meu iubit, tată drag și bunic minunat! Veșnic vei rămâne în inima și sufletele noastre”, a fost postarea făcută pe conturile sale de socializare de mama fostei soții a lui Cristi Borcea.

Cristi Borcea și Alina Vidican au divorțat după 5 ani

Cristi Borcea şi Alina Vidican au divorţat în urmă cu 5 ani ani, punând astfel capăt unei căsnicii de 5 ani. Divorțul a avut loc la Penitenciarul Poarta Alba, acolo unde fostul acţionar de la Dinamo era încarcerat.

De asemenea, divorţul a fost semnat în prezenţa avocaţilor şi, atât Cristi Borcea cât şi Alina Vidican au decis să rămână în relaţii amiabile, de dragul micuților lor. Astfel, Alina Vidican a primit o sumă de bani substanțială drept pensie alimentară, precum şi afacerea familiei din Miami.