Costi Ioniță, aproape de moarte. Ce a pățit artistul român: ‘Nu mai eram aici’

Costi Ioniță a povestit despre unul din momentele de cumpănă din viața sa. Celebrul artist a fost la un pas de moarte. Ce s-a întâmplat cu acesta și care sunt detaliile pe care le-a oferit fanilor?

Celebrul artist care a revenit în România deja de ani buni i-a șocat pe jurații de la „Chefi la cuțite” cu povestea sa. Producătorul muzical a mărturisit care este motivul real pentru care a fost nevoit să-și schimbe total viața și să devină vegetarian și mai atent la sine însuși.

Concrent, o problemă de sănătate care l-ar fi adus aproape de capătul zilelor l-a obligat să ia inițiativă. Costi Ioniță face senzație în industria muzicală românească și surprinde pe toată lumea cu hit după hit, dar chiar și așa puțini sunt oamenii care știu care au fost problemele cu care s-a confruntat în viața personală.

Fostul concurent de la „Survivor România 2021” a dezvăluit în cadrul emisiunii culinare că a renunțat definitiv la consumul de carne din cauza unei afecțiuni medicale care i-ar fi putut aduce moartea.

Conform mărturisirilor sale, excluderea cărnii a fost primul sfat primit din partea unui doctor chirurg român care l-a avertizat în privința urmărilor extrem de grave. ”Sunt vegan de 2 ani de zile și vegetarian de 9 ani, n-am mai pus carne în gură.

Dacă nu făceam chestia asta nu știu dacă mai ajungeam aici. Am avut o problemă de sănătate și un doctor chirurg de la noi din țară mi-a zis nu mai mânca carne dacă vrei să te refaci și asta a fost pentru mine un semn.”, a spus Costi Ioniță în cadrul emisiunii culinare „Chefi la cuțite”.

„Lucrez, creez lucruri frumoase cu artiști minunați, mă bucur că am redescoperit cumva România. După Valahia, ne-am despărțit și am făcut primele manele din România. Prima trupă de manele era L.A. Și într-adevăr, au avut un succes fulminat băieții, rupeau stadioanele, de aia mi se zicea cumva că sunt tăticul manelelor. Dar nu vreau să zic asta. Eu n-am știut că poți să gătești și mai puțin și mi-am luat green curry cu orez, cu nucă de cocos plus pateu de spirulină. Eu sunt vegan și n-am mai mâncat carne de 9 ani. Nu prea am timp să dorm, dacă n-aș fi fost vegan nu știu dacă aș fi putut să rezist. Contează mult că fac și yoga, mediație, sport în fiecare zi. Nu știu dacă o să impresionez, dar o să fac niște preparate foarte sănătoase”

Costi Ioniță