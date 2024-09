Cornel Dinu, internat la Spitalul Elias din Capitală. Ce probleme de sănătate are

Pentru fanii sportului cu balonul rotund este unul din emblematicii foști fotbaliști ai clubului din Ștefan cel Mare, un adevărat simbol. Cornel Dinu, sau cum i se mai spune Mister, se pare că are mari probleme de sănătate, iar informațiile de ultimă oră spun că fostul mare fotbalist a fost internat la Spitalul Elias din Capitală. Ulterior, s-a aflat și ce probleme de sănătate are.

Ajuns astăzi la venerabila vârstă de 76 de ani, Cornel Dinu a fost, este și va fi, unul din cei mai importanți fotbaliști ai clubului Dinamo București.

Cu o viață dedicată întregime fotbalului, în toate ipostazele sale, Cornle Dinu și-a căpătat titulatura de Mister, pentru eleganța sa, atât de pe terenul de fotbal, dar și în afara acestuia.

Pe 2 august a.c., Cornel Dinu a împlinit 76 de ani, dar conform informațiilor de ultimă oră, se pare că are probleme de sănătate.

Având în vedere vârsta, pare normal să existe câteva probleme de sănătate, multe dintre ele cronice, spun apropiații fostului dinamovist Cornel Dinu.

Cu toate astea, deși internat la Spitalul Elias din Capitală, se pare că situația nu este atât de gravă. Conform surselor apropiate, este vorba doar de câteva investigații pe care acesta le are de făcut, dar fără a fi ceva extrem de grav.

Dar, există ceva îngrijorări, având în vedere că nu cu multă vreme în urmă Cornel Dinu recunoștea că:

„Ultimele patru zile nu m-am putut da jos din pat, am zăcut acolo, după ce am căzut de mai multe ori. Am amețit, am căzut, am dărâmat un fotoliu, un scrin, televizorul…”, a declarat Cornel Dinu pentru Fanatik.