Copil de 2 ani, umilit la grădiniță de educatoare, în fața copiilor. Mama a povestit tot ce a pățit

Caz șocant în România! Un copil de 2 ani este marginlizat și umilit de educatoare. Ce i-a făcut femeia micuțului chiar în fața copiilor? Mama lui a povestit în detaliu situația.

Copil de 2 ani, umilit și marginalizat de educatoare. Detalii de la mama sa

O mamă povestește cu furie și neputință în fața unui caz care cu siguranță nu e singural. Femeia a venit cu detalii despre ce a pățit băiețelul ei de 2 ani la o grădiniță privată din Sectorul 6 din București.

Cea din urmă a scris pe rețelele de socializare că fiul ei are o mică problemă de sănătate, fiind un copil cu strabism și hiperactiv, motiv pentru care educatoarele au decis să îl țină blocat la o măsuță, îngrădit cu un alt scaun, pentru că ar mușca ceilalți colegi de grupă. Povestea a fost expusă de pe contul de socializare al mamei, care și-a dat seama după comportamentul micuțului că ceva e în neregulă cu el după orele petrecute la grădiniță.

”Am crezut că poate sunt o mamă panicată. Am crezut că fiind primul meu copil, exagerez. Am crezut că „defectul meu” e atât de defect încât nu merită să stea în preajma celorlalți copii. Are doi ani și 3 luni, aproape. Și da, „teribila vârstă de 2 ani” nu l-a ocolit.

Frustrări, tantrumuri, tăvăleli, mușcături, plânset. Este un copil hiperactiv, dar inteligent. Spune tot ce vrea, tot ce nu vrea. De două seri tot repetă „nu ieșim, nu ieșim”, „stai la masă, nu ieși”, „stai la locul tău”, a detaliat aceasta.

„Înțeleg ideea de business, dar e doar un copil…”

Lucrurile s-au complicat atunci când a văzut clar condițiile în care era nevoit să stea micuțul ei în orele petrecute departe de casă. „Am crezut că sunt doar cuvinte. Ei bine, nu. Puse cap la cap, copilul meu de fapt, îmi transmitea lucruri. Copilul era efectiv pus la măsuță și ieșirea îi era blocată, astfel încât să nu poată ieși de acolo. Argument: „ne este drag Patrick, dar nu am avut de ales, să nu cumva să muște copiii”. Păi eu să fiu în locul lui, i-aș mușca de cum i-aș prinde, dacă m-ai ține izolat.

Privirea lui, cu tot cu strabismul aferent pe care urmează să-l operăm, în toate pozele astea, spune totul. Într-una din poze se uită cu jind la copii. Probabil oamenii ăștia au impresia că nu am trecut prin suficiente momente dificile, mai trebuia adăugat ceva, de ce să fim liniștiți? De ce să fim „oameni”? Înțeleg ideea de business, înțeleg faptul că totul e despre bani. Dar e doar un copil…”, a mai adăugat mama în postarea aferentă.