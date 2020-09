Copiii Mirelei Vaida, probleme de sănătate. Prezentatoarea e disperată: „Cel mic e și mai afectat”

Mirela Vaida le-a adus o veste tristă celor care o urmăresc pe rețelele de socializare. Cunoscuta prezentatoarea de la Acces Direct le-a mărturisit tuturor că are motive puternice de îngrijorare, pentru că cei trei copiii ai săi sunt bolnavi. Ce au pățit micuții?

Cunoscuta moderatoare le-a mărturisit fanilor ei că are un motiv puternic de îngrijorare. Cei trei copii ai săi s-au îmbolnăvit, iar mezinul familiei a făcut febră în toiul nopții. Odată cu venirea toamnei, sezonul rece face din ce în ce mai multe victime, iar copiii cei mai sensibili sunt primii de pe listă. Vaida știe cel mai bine acest lucru, mai cu seamă că atunci când se îmbolnăvește unul…restul îl urmează. Din păcate, vedeta nu poate să mai închidă un ochi nopțile astea pentru a-i veghea. Gabriela Cristea se numără printre vedetele care s-au plâns de același lucru, iar acum veștile proaste vin și din partea cunoscutei cântărețe.

Situația este cu mult mai gravă pentru că în aceste vremuri sistemul imunitar slăbit este atacat și de virusul care a făcut deja milioane de victime la nivel național. Astfel, părinții sunt îngroziți de simplele simptome ale unei viroze. ”Din trei, doi sunt bolnavi! Tudor, cel mai mic și mai afectat! Of, încep nopțile lungi! Bun venit, toamnă!! 🍂🙈🍁🙏”, a fost mesajul publicat de Mirela Vaida pe pagina sa de Instagram, în dreptul unei fotografii în care-și ține mezinul, vizibil afectat și roșu la față din cauza febrei, în brațe. Multe mame care o urmăresc i-au dat sfaturi și i-au urat multă putere pentru această perioadă.

„Vrea soţul meu încă o fetiţă. Şi eu mi-aş dori…să închidem treaba, să fie două fete şi doi băieţi. Eu nu pot să programez, programează Dumnezeu, eu spun ce îmi doresc, doar că…nu am probleme. Mulţumesc lui Dumnezeu, corpul meu a dus aşa de bine sarcinile, am născut natural, nu îmi este teamă de nimic, am alăptat copiii, mă ocup de ei…iarăşi va însemna o perioadă în care ies din muncă”

Mirela Vaida