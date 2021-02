Concurenta de la Puterea Dragostei, la Survivor România 2021? Cine este vedeta care ar putea să facă parte din celebrul reality show

Survivor România își deschide brațele pentru un nou concurent? Mai exact, se zvonește că ar fi vorba despre o fostă participantă la emisiunea „Puterea Dragostei”. Cine este vedeta care ar putea să facă parte de celebrul show sportiv?

Survivor România a scos deja câteva persoane din competiție și își deschide brațele să o primească azi pe Ana Porgras, dar și pe Roxana Buzoiu. Se zvonește că participanta controversată de la „Puterea Dragostei” a ajuns în atenția celor de la Kanal D din nou.

Mai exact, Roxana a scăpat câteva detalii interesante despre posibilitatea de a ajunge în show-ul din Republica Dominicană, în echipa Faimoșilor. Dezvăluirile au avut loc în cadrul unei sesiuni de întrebări și răspunsuri de pe rețelele de socializare. La un moment dat, aceasta a spus: ”Când mă vor chema din nou voi merge la Survivor.”

Fosta concurentă a emisiunii iubirii este într-o formă de invidiat, așa că e mai mult decât pregătită pentru probele sportive.Tânăra face des vizite la sală unde are antrenamente de fitness grele pe care le arată celor care o urmăresc în mediul online.

Ce spune despre fosta relație care a început în vizorul tuturor, pe platourile de filmare din Turcia? Roxana a venit cu detalii despre viața sa de acum, despre reușitele adunate, dar și despre obiectivele pe care vrea să le atingă cât de curând.

”Nu mă mai întrebați de Alex Tucu. Nu mai suntem împreună de o lună și jumătate, fiecare a luat-o pe drumul lui. Am mai vorbit, dar în calitate de prieteni. Eu ţin la el şi îi doresc să întâlnească o fată bună, sinceră, care să-l iubească de 10 ori mai mult decât l-am iubit eu. Dar cine-i Turcu ăsta, că m-ați zăpăcit: Glumesc! Am avut o relație de un an și jumătate aproape și am realizat cât de bine mi-e singură.

Acum realizez și este al naibii de bine! Nu mai sunt cu el și nici nu mai îmi doresc în viața mea vreodată. V-am spus de nenumărate ori că eu vreau să evoluez. Acum am casa mea, nu mai stau cu chirie, iar următorul pas este să-mi deschid un salon de înfrumuseţare. Nu ştiu, însă, când se va întâmpla asta, pentru că viitorul este incert, iar pandemia ne-a dat toate planurile peste cap. Vă garantez, însă, că în viitorul apropiat, îmi voi deschide salonul care va avea atât servicii pentru doamne cât şi pentru domni”

Roxana Buzoiu