Concurenta de la Burlacul și-a injectat singură acid în buze. Ce s-a întâmplat după ce a mers la doctor

Una din concurentele de la emisiunea ‘Burlacul’ și-a injectat singură acid în buze. Ce s-a întâmplat cu tânăra după ce a mers la doctor? Aceasta a povestit totul cu lux de amănunte.

Emisiunea Burlacul s-a terminat deja de luni bune, iar multe dintre fetele care au venit să lupte pentru inima lui Andi Constantin au fost plăcute de public în continuare. Tinerele au reușit să-și creeze comunități cu mult mai mari pe rețelele de socializare.

Ele povestesc ce se întâmplă în viața lor zi de zi sau care sunt lecțiile pe care le primesc de la viață. Vanessa Andreea Țone a mărturisit că s-a confruntat cu probleme medicale după ce a decis să-și injecteze acid în buze singură.

Blondina are doar 21 de ani și susține că știe foarte bine ce vrea de la viață. Fosta concurentă de la show-ul de iubire se gândește cu nostalgie la momentele petrecute în Turcia, dar cu toate astea se bucură din plin de prezent.

Vanessa a mai spus că nu știe dacă regretă ceva din cadrul competiției, dar poate i-ar fi plăcut să fi fost mai vocală și să se arate mai mult așa cum este. De asemenea, ea este de părere că a avut un parcurs exact așa cum și-a propus în care s-a arătat pe alocuri copilăroasă și ambițioasă.

Criticile atât în emisiune cât și după au venit în dreptul buzelor sale care erau prea voluminoase, spuneau gurile rele. Tânăra a povestit ce s-a întâmplat după ce a decis să-și injecteze singură acid în buze, ulterior ajungând pe mâna unui specialist pentru a repara modificarea.

„Toată lumea din jurul meu îmi spunea că am buzele prea mari și că am exagerat, așa că am decis să le micșorez. Acidul pe care mi l-am pus nu a fost corect injectat și mi-a migrat foarte mult în zona de sus a buzei superioare. Se vedea foarte urât. După aceea am făcut niște gâlme și a trebuit să-mi topesc acidul.

Mi-a injectat într-o parte o substanță care să-mi topească acidul și i-am spus doamnei doctor că dacă mi se topește într-o parte doar, eu nu pot să umblu așa.

Așadar, mi-a dat mie seringa și mi-a spus să o țin la frigider și când merg data următoare la ea să o aduc. Eu pentru că sunt mai nebună, când am văzut că mi se dezumflă doar într-o parte și arătau inestetic, m-am dus în baie și mi-am injectat singură în buze și acum arată decent”

Vanessa Andreea Țone (Sursa: cancan.ro)