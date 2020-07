Cine este soțul Deliei. Bărbatul care i-a dat lumea peste cap cântăreței: a împlinit 43 de ani

Soțul Deliei a împlinit azi 43 de ani! Mulți știu de dragostea dintre cei doi și de căsnicia frumoasă pe care o au deja de mulți ani, dar puțini știu despre cum a început totul. Unde s-au cunoscut?

Extremele se atrag! Asta domnește și în relația Deliei cu soțul său. Ea, mereu în atenția publicului, el, unul din ce mai buni strategi. Cei doi au făcut pasul cel mare în 2012, la doar doi ani după ce s-au întâlnit. Deși gurile rele de atunci susțineau că s-au grăbit, n-au avut dreptate – mariajul lor rezistă și acum. Cântăreața nu a putut scăpa de ocazie pentru a nu-i lăsa un mesaj deosebit pe Instagram, așa că la prima oră i-a spus „La mulți ani!” Dacă la începutul relației cu el și nu numai Delia era foarte darnică la fiecare interviu, de ani buni a ales să fie foarte discretă în ceea ce privește familie, acum incluzând și familia numeroasă a Oanei.

Delia și Răzvan s-au cunoscut într-un club pe care îl deținea acesta, el a fost cel care a făcut primul pas și și-a ales astfel femeia cu care avea să rămână pentru totdeauna. A reușit să o cucerească prin felul lui de a fi, susține Delia, pentru click.ro. Solista a susținut că nu este geloasă și că într-o căsnicie contează foarte mult, comunicarea, chimia și dragostea. Întrebată la cum se descurcă în gospodrie, Delia a răspuns că nu se dă înlături precum ar crede unii. „Credeţi sau nu, chiar şterg praful, dau cu aspiratorul, cu mopul, deşi am o femeie care mă ajută la treburile casnice.”

„Totul are legătură cu muzica. Ea venise la un karaoke într-un club de-al meu, acolo unde ne-am şi cunoscut. În doi ani ne-am căsătorit, în acel moment eu nu aveam treabă cu muzica, dar mi-am dat seama că este nevoie să se creeze ceva în jurul ei. La început am încurajat-o să îşi formeze o echipă şi, uşor-uşor, am început şi eu să mă implic în echipa asta. Aici vine şi tranziţia şi din zona de partener de viaţă către partener din activitatea profesională. Aşa am încurajat-o să îşi realizeze, ca în orice business, o organizaţie bună. Aşa am început să mă implic în această organizaţie din ce în ce mai mult”

Răzvan Munteanu (2016) – (Sursa: adevărul.ro)