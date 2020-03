Cine este și cum arată mama lui Teo Trandafir. Care este relația dintre ea și femeia care i-a dat viață

Deși se află deja de ani buni în vizorul tuturor, are o strânsă legătură cu discreția și intimitatea, preferând ca viața-i personală să aibă la bază cele două. Cu toate astea, le-a oferit fanilor săi o fotografie deosebită și în premieră cu mama și bunica sa. Cum arată femeia care i-a dat viață cunoscutei prezentatoare de televiziune?

Dacă pe tatăl lui Teo fanii moderatoarei l-au mai văzut firav de-a lungul timpului, pe mama ei parcă a ținut-o tare departe de camerele de luat vederi. Ea a ales să meargă pe drumul acesta, să fie în vizorul tuturor, să cunoască tot ce se învârte sub soare și să despice firul în patru, dar ei nu. Ambii părinți ai săi au rămas extrem de discreți, deși au crescut o mare vedetă. “Mami e ziua ta, azi. Meriți mulți ani și ți-i dorim, cu iubire, amandoua, Maia și cu mine, pentru tot ce faci pentru noi, cu discreție și elegantă. Îți mulțumim și pentru tort!”, a declarat Teo, pentru revista Teo.

Discreția a fost mereu în strânsă legătură cu Teo ca om de televiziune, dar și ca simplu locuitor sub soare. Se pare că zâmbetul până la urechi, optimismul și căldura se moștenesc din familie, după câte se poate vedea în fotografie. „Cea mai importata zi a anului, în familia mea. Patru generații de fete, mame și fiice, ne regăsim acasă, la Pitești. Iubire și respect… poveste”, a fost mesajul cunoscutei prezentatoare de televiziune din dreptul fotografiei.

„Mama este un subiect personal, asa cum ar fi putut fi si tata, dar el a ales sa fie mai vocal. Mama, dimpotriva, este genul acela delicat, care nu se expune. De cand o stiu eu pe mama, am vazut-o o singura data simtindu-se bine in public, la nunta mea, atunci si atat! Nu este ca si cand as avea o temere in a aborda subiectul despre mama, decat ca ei nu ii place acest lucru si incerc sa ii respect intimitatea. Este profesor de limba romana si franceza, a predat o viata intreaga. O perioada insa, cand eu am fost eleva in Bucuresti, a renuntat, la catedra si a ales sa fie invatator, pentru a fi alaturi de mine. A luat o grupa in paralel cu clasa mea, mama preda la G si eu eram la H, iar invatatoarea mea era tot profesoara de limba romana si franceza, prietena cu ea”

Teo Trandafir