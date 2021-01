Cine este bărbatul cu care Oana Roman a petrecut Revelionul. Oare ce va zice Oana Zăvoranu?!

Oana Roman și Marius Elisei s-au despărțit înainte de Crăciun, așa că sărbătorile de iarnă i-au prins separat pentru prima dată în această perioadă. Chiar dacă și în trecut relația lor a suferit mișcări tectonice, cei doi parteneri s-au reunit mereu în jurul bradului, de dragul copilului, dându-și o nouă șansă. De această dată, niciunul nu găsește motive de reconciliere, cel puțin pentru moment. Acum, în timp ce despre Marius Elisei se aude vorba că ar fi început o nouă relație de dragoste, în cazul Oanei se bate monedă pe sărbători, pe care vedeta le-a petrecut alături de Pepe. Și dacă unii nu ar fi mirați, cei doi fiind prieteni de aproape 20 de ani, Oana Zăvoranu ar putea spune, în stilul ei caracteristic, că își ling rănile.

Oana Roman, alături de Pepe de Revelion

„Norocul meu pe lumea asta este că eu nu sunt singură. Nu sunt singură pe lume deloc și de sărbătorile astea am înțeles încă o dată cât de important este să ai oameni în jurul tău, care să te iubească, care să fie lângă tine, care să te primească, care să facă zid în jurul tău, să te susțină și să te facă să te simți protejat și în siguranță. Este foarte, foarte important”, a declarat Oana Roman în emisiunea ”Trăiri alături de Andreea Mantea”, făcând referire atât la membrii familiei ei, cât și la familia lui Pepe.

„Este fratele pentru care m-am rugat la Dumnezeu”

Atât de Revelion, cât și de Crăciun, Oana a mers acasă la Pepe, împreună cu micuța Iza, care s-a distrat pe cinste în compania fiicelor artistului, Rosa și Maria.

„Pe lângă mama și Iza și tata, care chiar dacă nu ne-am văzut, m-a sunat și am vorbit cu el, după ei, eu am o a doua familie după cum bine știți și această a doua familie, de sărbătorile astea mi-a arătat tot ce trebuia. Adică au fost acolo lângă mine, am fost cu ei de Crăciun. Iza și cu fetele, cu Maria și cu Rosa, au făcut spectacol, au cântat, au aplaudat, am fost în familie cu toții și a fost absolut minunat. Sunt 20 de ani de când ei sunt ca și familia mea, iar Pepe este fratele pe care eu mi l-am dorit și pentru care m-am rugat la Dumnezeu”, a completat vedeta.

Oana Zăvoranu a luat-o din nou în colimator pe Oana Roman, cele două declarându-și război în urmă cu mult timp, în momentul când Querida și-a deschis vlog. Primul episod i-a fost dedicat ei. Diva a discutat despre motivele care au dus la conflictul dintre ea și tiza sa, apoi despre prietenia cu Pepe.

Actrița s-a arătat uimită de faptul cum în urmă cu mai bine de două luni, când Pepe își anunța divorțul, Oana Roman făcea turul televiziunilor pentru a i-l comenta, în scurt timp și aceasta anunțând propria despărțire de soț.