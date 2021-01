Cine e bărbatul care s-a îmbogățit din lene. Ia bani gârlă deși nu face absolut nimic

Acesta este bărbatul care s-a îmbogățit din lene. Ia bani gârlă deși nu face absolut nimic toată ziua. Este vorba despre japonezul Shoji Morimoto, de 37 de ani, care și-a făcut o carieră de succes din a nu face nimic.

El este bărbatul care s-a îmbogățit propovăduind lenea. Stă toată ziua, iar banii curg pe el din toate părțile

El este bărbatul care s-a îmbogățit din lene. Acesta face bani frumoși stând toată ziua de pomană. Shoji Morimoto, 37 de ani, are 270.000 de fani pe Twitter şi este plătit de oameni ca să stea cu ei şi să nu facă nimic.

În plus, Shoji Morimoto este invitat la cină, bea, mănâncă, doarme şi se uită la televizor alături de diferiţi necunoscuţi.

În câteva luni a devenit cunoscut în toată Japonia

Astfel, în doar câteva luni, Shoji Morimoto a devenit personaj de desene Manga, a început să dea interviuri la diferite posturi de televiziune şi să scrie cărţi care se vând pe Amazon.

Japonezul îşi câştigă existenţa ascultând ce îi povestesc clienţii lui, stând cuminte pe scaun sau pe tatami şi nefăcând absolut nimic. De asemenea, el este singurul invitat de la diferite aniversări, nunţi, înmormântări şi chiar petreceri de divorţ şi e plătit la oră cu sume cuprinse între 50 şi 100 de dolari.

Japonezul are rezervări până în luna aprilie. Pandemia l-a afectat și pe el

De asemenea, Shoji Morimoto e contactat de clienţi pe pagina lui de socializare şi recunoaşte că are rezervări până în luna aprilie. Pandemia de coronavirus i-a afectat un picuț programul şi l-a obligat să rămână fidel exclusiv clienţilor din Tokio, asta după ce autorităţile nipon au interzis deplasarea în afara orașului.

În plus, când întâlnirile din restaurante sau cluburi de noapte au fost interzise, Shoji a început să îşi dea întâlnire în parcuri sau pe malurile lacurilor.

De când i s-a schimbat viața japonezului. Ce l-a determinat să înceapă viața curioasă pe care o duce

”Am realizat la 35 de ani că am absolvit o şcoală doar pentru că toţi cei din jurul meu au făcut acest lucru. M-am lăsat dus de val şi am trăit aşa cum voiau alţii, nu cum voiam eu.

Au fost rare momentele când am făcut ce am vrut cu viaţa mea. În august 2018 am citit o carte de Nietzsche şi asta mi-a schimbat complet viaţa”, a explicat Shoji Morimoto, care are un program de la 8.30 până la 22.00.