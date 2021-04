Cine a decis ca magazinele să se închidă la ora 18, de fapt. Măsura, votată chiar pe 13 mai 2020

Cine a hotărât măsura care a pus capăt răbdării românilor? Un deputatul a spus cine a decis, de fapt, ca magazinele să se închidă la orele 18:00? Măsura a aspru criticată de oameni. Detalii din interior despre cum au evoluat lucrurile în această privință.

Un deputat USR vine cu mărturii șocante! Acesta atacă toată clasa politică. Concret, Tudor Benga, deputat USR de Brașov, a criticat ultimele măsuri restrictive luate de autorități în urma creșterii numărului cazurilor de infectare cu coronavirus.

Bărbatul este la sentiment cu mulți dintre români care s-au plâns de ultima măsură a oficialilor în contextul pandemic. Omul politic a subliniat în cadrul unei postări din mediul online faptul că recenta măsură a fost votată anul trecut în toate partidele parlamentare, demonstrând astfel „o ditamai lașitate a întregii clase politice, care a preferat să delege unor funcționari nealeși de nimeni responsabilitatea unor decizii cu impact direct asupra popolatiei”.

De asemenea, Benga mai susține că legea este o cârpeală și că pune drepturi și libertăți fundamentale în mâna Guvernului și a altor instituții. Cel din urmă a primit critici dure din partea a diverse tabere în urma alegeriii sale care nu susținea restricția pentru magazine.

„Când am venit public după votul din 13 mai să explic oamenilor care m-au ales de ce nu am votat în numele lor legea asta, mi-am luat o grămadă de hatereală, și din interiorul partidului, și din afara lui. Însă am spus clar încă de pe atunci că legea e o cârpeală, că pune drepturi și libertăți fundamentale, care constituțional nu au voie să fie restrânse decât prin lege, în mâna Guvernului și a altor instituții”, a mai detaliat acesta.