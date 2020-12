Cheloo a făcut-o să plângă pe o concurentă din finala iUmor 2020. Cum a putut s-o jignească: ‘Am fost infect’

Jasmina Negrea a fost țina lui Cheloo în finala ”iUmor 2020”. Concurenta l-a supărat din start pe jurat, adresându-i-se într-un mod respingător pentru acesta. Mihai Bendeac: „Plângi?”

Jasmina Negrea a venit la ”iUmor” cu o improvizație, pentru a se distra și a se simți bine pe scena de la Antena 1, lucru care a prins în audiții, unde i-a furat și un pupic lui Mihai Bendeac. Aceasta a sperat că și numărul din finală va fi bun, însă lucrurile nu au mers conform planului. Deși a venit mai pregătită psihic ca niciodată, l-a enervat pe Cheloo de cum a pășit pe scenă.

Aceasta a vorbit despre ea și a continuat povestea pe care a început-o în audiții. Numărul nu i-a impresionat pe jurați. În plus, emoțiile i-au încurcat momentul de stand-up și au făcut-o să izbucnească în lacrimi, fapt ce l-a surprins pe Mihai Bendeac, care își dorea să îi spună câteva vorbe despre momentul ei.

Tânăra a ținut să le mărturisească juraților că plânge fiind copleșită pentru că a ajuns atât de departe în competiție, iar lacrimile sunt de bucurie, nu de tristețe. A precizat și că a luat momentul în serios, lucru care i-a afectat. În final, Delia și Bendeac s-au dus în culise, unde au încurajat-o și susținut-o pe concurentă. Actorul i-a oferit chiar și o îmbrățișare pentru a o liniști.

Nu la fel de îngăduitor a fost și Cheloo, care i-a dat câteva replici usturătoare concurentei. „M-am aranjat să te uiți la mine”, i-a spus Jasmina juratului, văzându-l că nu-i acordă atenție. „Se vede. Ești tot ce își poate dori un bărbat”, a spus cântărețul în replică.

„Am fost mitocan, dar am făcut bine ce am făcut. Nu am niciun fel de problemă în direcția asta. Am fost un infect, am fost grobian, nesimțit, și mă bucură că mi-a ieșit”, a declarat la interviu Cheloo.