Chef Florin Dumitrescu, taxat aspru de fani. Ce detaliu neplăcut au observat la el

Florin Dumitrescu a intrat în gura fanilor! Celebrul chef de la cuțite a fost taxat dur de cei care îl urmăresc în mediul online. Ce nu le-a convenit acestora și care a fost detaliul care i-a făcut pe mulți să ia foc?

Florin Dumitrescu, taxat de fani. Detaliul care i-a făcut să ia foc

Chef Florin Dumitrescu se pare că a fost cam afectat de pandemie. Acesta a pierdut lupta cu kilogramele, susțin fanii care au cam observat schimbări uriașe în privința imaginii sale. Cei mai mulți i-au scris că îi cam ia rapid locul lui Cătălin Scărlătescu, cheful care a reușit să slăbească enorm și care a șocat pe toată lumea cu schimbarea făcută. Se pare că toate degustările și stilul diferit de viață din cauza pandemiei și-au pus amprenta pe trupul celebrului bucătar.

Fanii s-au sesizat cu câteva comentarii mai tăioase în urma unui selfie pe care l-a postat vedeta pe rețelele de socializare. „Daca o tinem asa peste 2 sezoane ii preiei porecla lui Scarlatescu😂😂😂, Puțin pufos Joia asta😬😊, Ii iei locul lui Scărlătescu?”, sunt doar câteva dintre comentariile de la postarea juratului.

Cum a reușit Cătălin Scărlătescu să slăbească 54 de kilograme?

Unul din cei mai expansivi chefi de la noi a reușit să ofere o lecție de prețuit fanilor emisiunii culinare care îl are în prim-plan. Motivația lui a fost setul de analize. Rezultatul acestora nu a fost unul deloc bun. „Am zis că vreau să fac o schimbare. Dar cred că erau și toate date peste cap în analize. Erau praf, nu mai dormeam bine și am zis, gata, trebuie să slăbesc. Nu mai mănânc carne deloc, nu mai beau alcool. E simplu. Eu am spus într-o zi că nu mai fumez și n-am mai fumat, la fel pot să zic orice. Nu am mâncat pâine, carne, dulciuri și nu am băut alcool”, a declarat Chef Scărlătescu.

Ce dietă a urmat?