Ce tatuaj și-a făcut Chef Florin Dumitrescu. Alegerea e o mare surpriză, direct pe spate

Unul din cei mai cunoscuți chefi de la noi a ales să-și facă un nou tatuaj. Ce a decis să-și deseneze pe piele? Alegerea sa a fost una surprinzătoare pentru fanii care nu se așteptau nici la locul unde se află amintirea, pe spate.

Florin Dumitrescu și-a făcut un tatuaj

Florin Dumitrescu i-a uimit pe fanii săi cu un detaliu – tatuajul de pe spate. Locul ales de chef a fost tocmai ca acesta să nu fie vizibil decât în anumite ipostaze, precum la mare. Recentele filmări scurte de pe instagram făcute chiar de soția sa l-au dat de gol pe celebrul bucătar.

Desenul de pe spatele acestuia conține un cap de leu, ustensile de bucătărie și un mesaj în limba latină. Dat fiind faptul că toată viața sa se învârte în jurul domeniului în care activează de la o vârstă foarte fragedă, amintirea pe piele nu putea să nu aibă legătură cu pasiunea sa.

”Dumnezeu a creat mâncarea, Diavolul bucătarii”, arată textul scris pe vedetă. Chiar juratul de la „Chefi la cuțite” a detaliat alegerea făcută. ”Leul este de fapt zodia mea, însă reprezintă și forță, putere, iar citatul respectiv este preluat din celebrul roman al lui James Joyce, ‘Ulise’. Este, dacă vreţi, motto-ul meu culinar”, a declarat Florin Dumitrescu în urmă cu ceva timp.

„Mâncarea aduce oamenii împreună”

”Totul are legătură cu ea, starea mea de spirit, meseria mea, pasiunile, discuțiile cu prietenii etc. Mâncarea are și un rol social, pentru că ea aduce oamenii împreună, creează, dacă vreți, niște legături nevăzute.

Mâncarea e adânc înrădăcinată în noi și în general alegem gusturi care sunt în strânsă legătură cu copilăria noastră, cu gusturile care ne-au marcat când eram mici. Mâncarea este amintire. Și, nu în ultimul rând, mâncarea poate naște orgolii, să recunoaștem asta. Așa că da, mâncarea este un stil de viață”, povestește celebrul jurat de la ”Chefi la cuțite”.

Din experiența chef-ului

Cunoscutul bucătar a povestit despre cum au decurs lucrurile în viața sa și a împărtășit sfaturile valoroase pe care le-a primit de la cei care l-au îndrumat încă de la început. Acesta iubește și lucrează în bucătărie de la 14 ani.